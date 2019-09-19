Ангельский Дмитрий Миллер и «Театральная Россия»: «Дневники Амурской осени»

Дмитрий Миллер, Юлия Галкина и Роман Печерский, а также Алена Бабенко и Роман Мадянов. Этих актеров амурские театралы увидели в пятый день фестиваля в конкурсе антрепризы. Два ярких спектакля показали в Общественно-культурном центре и в филармонии.

Конкурс антрепризы продолжила постановка «Загадочный уикенд». В спектакле сыграли Алена Бабенко, Дарья Фекленко, Роман Мадянов, Вячеслав Разбегаев.

В основу спектакля легла пьеса известного канадского драматурга Норма Фостера. Действие происходит в загородном коттедже одной семейной пары, к которой на уикенд приезжает другая семейная пара – давние друзья. Казалось бы, есть все для прекрасных выходных, однако со временем выясняется, что давние друзья – не друзья вовсе, да и когда дружба строится на вранье и лицемерии – нелепых и очень смешных ситуаций просто не избежать.

На протяжении двух часов бок о бок шли искренность и ложь, любовь и нетерпимость, юмор и слезы, амбиции и боязнь что-то менять. А ведь на это так трудно решиться! В какой-то момент даже показалось, что собраны и высмеяны все существующие человеческие пороки. Но автор Норм Фостер не так прост, умная пьеса заставила подумать и взглянуть по-другому на отношения, при этом не только не оставив горечи от лекарства – зрители унесли с собой послевкусие сладкого витаминного коктейля под названием хорошее настроение.

Второй спектакль конкурсного дня – «Случайное танго». Это психологическая пьеса об отчаявшейся женщине, которая решила свести счеты с жизнью. Что дальше - рай или ад? Игра в тестирование с ангелом, в которой идет счет на баллы, и определила судьбу героини.

В спектакле сыграли Дмитрий Миллер, Юлия Галкина и Роман Печерский. Дмитрий Миллер был очень органичен. Актер убежден, что психофизика и на сцене, и в жизни – понятие неразделимое.

Пьеса оригинальна тем, что построена на психологическом анализе поступков героини. Это - спектакль-игра, оценку которой предлагается провести зрителям. Причем, у каждого она будет своя.

В пятый фестивальный день на новой творческой площадке «Платформа 258», что на улице Северной Благовещенска, состоялась презентация федерального проекта «Театральная Россия». Его миссия - познакомить публику разных российских городов с лучшими постановками театров Москвы и Санкт-Петербурга. Их показывают в прямой трансляции и записи посредством высокоскоростного интернета и современных технологий. Проект реализуется пятый год, теперь к нему присоединился и Благовещенск.

Если прошлая встреча была организована под открытым небом, то сейчас из-за погоды мероприятие перенесли в зал, при этом сохранив свободную творческую атмосферу.

На презентацию в Благовещенск прилетели генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова и заслуженная артистка театра и кино Любовь Руденко. Зрителей угостили авторским глинтвейном, после чего среди желающих разыграли призы от организаторов и билеты на мероприятия фестиваля. Борьба завязалась нешуточная.

Был также мастер-класс от актера театра и кино, педагога по сценической речи в школе-студии МХАТ Сергея Сотникова. А после начался показ киноверсии спектакля «Женитьба» Казанского драматического театра имени Качалова.

В программе фестиваля были не только спектакли профессиональных актеров. Третий год подряд в «Амурской осени» участвует инклюзивный любительский театр «Крылья» художественного руководителя Ирины Ерофеевой. В рамках внеконкурсной программы актеры представили премьеру - спектакль «Очень простая история» по одноимённой пьесе Марии Ладо. Это фантасмагория, в которой главными героями нереальной, а возможно, и реальной истории, являются люди, домашние животные и мистические персонажи. Это история о любви и спасении ещё не рождённого дитя.

Спектакль удалось поставить на амурской сцене на средства муниципального гранта в рамках социального проекта «Театр безграничных возможностей». Он нацелен на развитие и поддержку театральной деятельности людей с ограниченными возможностями.

Фото Оксаны Шишенко