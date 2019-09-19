В соцсетях сообщают о «кривом» автобусе, который ездит по улицам Благовещенска (видео)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях появились необычные фото и видео, снятые в Благовещенске. На улице Театральной был замечен «кривой» автобус, перевозивший пассажиров. Транспорт наклонен на один бок – правый.

«С автобусом явно что-то не так. Разве можно так перевозить пассажиров?» – спрашивает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, обращаясь к управлению ГИБДД по Амурской области.

Один из пользователей Инстаграма предположил, что все пассажиры автобуса сидят с одной стороны – справа. «На видео видно, что они все слева сидят, видимо, в целях безопасности», – сообщил на это паблик.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus