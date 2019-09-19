В ПУ ФСБ рассказали об итогах «противостояния» с корейскими браконьерами в Приморье

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«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 17-18 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море (…) пресечена противоправная деятельность северокорейских браконьеров, оказавших при задержании вооруженное сопротивление. В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения российскими пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые морские биоресурсы. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», – говорится в заявлении.

Отмечается, что нарушителей доставляют в Находку для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. Состояние здоровья раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы жизни нет.