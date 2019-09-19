Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:39 0

В Амурской области будут судить поджигателя

В Амурской области будут судить поджигателя
Фото: pixabay.com

Перед судом предстанет 38-летний житель Сковородинского района. Мужчина, как полагают правоохранители, чуть не спалил квартиру бывшей супруги.

Установлено, что в августе 2018 года амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к дому бывшей супруги в городе Сковородино. Мужчина постучал в дверь, но ему не отрывали. Тогда он разбил стекло и через окно проник в жилище. Увидев, что в доме никого нет, из «личных неприязненных отношений» к хозяйке при помощи зажигалки поджег скатерть на кухне, пеленку, находящуюся на межкомнатной двери, и тюль, висящий у окна. После этого амурчанин скрылся с места происшествия. Благодаря бдительности соседей очаги возгорания были быстро локализованы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Задержали поджигателя в селе Талдан.

Просмотров всего: 180

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В ПУ ФСБ рассказали об итогах «противостояния» с корейскими браконьерами в Приморье

Общество 2

Задержан злоумышленник, «минировавший» торговую сеть «Самбери»
Происшествия

В населенных пунктах Архаринского района ввели режим ЧС в связи с чумой свиней
Происшествия 2

Пропавший в Белогорске мужчина найден
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь