В Амурской области будут судить поджигателя

Перед судом предстанет 38-летний житель Сковородинского района. Мужчина, как полагают правоохранители, чуть не спалил квартиру бывшей супруги.

Установлено, что в августе 2018 года амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к дому бывшей супруги в городе Сковородино. Мужчина постучал в дверь, но ему не отрывали. Тогда он разбил стекло и через окно проник в жилище. Увидев, что в доме никого нет, из «личных неприязненных отношений» к хозяйке при помощи зажигалки поджег скатерть на кухне, пеленку, находящуюся на межкомнатной двери, и тюль, висящий у окна. После этого амурчанин скрылся с места происшествия. Благодаря бдительности соседей очаги возгорания были быстро локализованы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Задержали поджигателя в селе Талдан.