В Приамурье завершились выплаты социальной адресной помощи подтопленцам

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В Амурской области продолжается ликвидация последствий летнего паводка. Завершены выплаты социальной адресной помощи и компенсаций из федерального резервного фонда пострадавшим в результате ЧС в регионе.

Пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области напоминает, что за формирование списков граждан, чьи дома были затоплены во время паводка, а также за осуществление выплат отвечали областное министерство и территориальные управления соцзащиты. В итоге 1 762 амурчанам было выплачено 15 миллионов 920 тысяч рублей адресной социальной помощи (эти средства направлялись буквально в первые дни ЧС и предназначались на решение первоочередных задач в условиях чрезвычайной ситуации). Кроме того, 291 миллион 960 тысяч рублей из федерального резервного фонда перечислены гражданам для частичной компенсации их имущественных потерь (речь идет о выплатах по 10 000, 50 000 и 100 тысяч рублей). Всего поддержку получили более 15,5 тысячи жителей Приамурья.

Вместе с тем продолжается работа по формированию, согласованию и утверждению списков граждан, по которым приняты и принимаются судебные решения для получения компенсационных выплат.

«В правительство РФ внесен проект распоряжения, позволяющего производить выплаты гражданам по судебным решениям. Это граждане, которые фактически проживали, но не были зарегистрированы в области, суд встал на их сторону», – сказал во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. По словам главы региона, за выплатами обратились около 1,3 тысячи человек. Общая сумма компенсаций составит около 33 миллионов рублей.

Что касается признания пострадавшего от большой воды жилья непригодным для проживания (полностью утерянным или нуждающимся в восстановлении), то сейчас решением данного вопроса занимаются органы местного самоуправления под руководством регионального министерства строительства.

По линии социальной защиты продолжается работа с наиболее уязвимыми категориями граждан (утративших жилье): пенсионерами, инвалидами, семьями, где воспитываются несовершеннолетние. Так, среди тех, чье жилье считается непригодным для проживания, числится 118 детей и 245 пожилых людей и граждан с инвалидностью. Часть пострадавших уже переехали в пункты длительного пребывания (в Новобурейском и Благовещенске), часть остановились у родственников, некоторые по-прежнему (несмотря на подступающие холода) остаются в пострадавших домах. В частности, пожилым и инвалидам из затопленных территорий предлагается переезд в социальные учреждения или ПДП.