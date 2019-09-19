«Кросс нации – 2019» изменит маршруты движения автомобилей и автобусов в Благовещенске
В связи с проведением «Кросса нации – 2019» на нескольких участках автодорог в Благовещенске будут введены временные ограничения движения. Схема движения автобусов изменится, сообщает пресс-служба администрации города.
Так в субботу, 21 сентября, с 09:00 до 14:30 будут перекрыты три участка:
– улица Ленина от Калинина до Шимановского;
– улица Краснофлотская от Артиллерийской до Островского;
– переулок Уралова от Ленина до Краснофлотской.
Объезд автобусных маршрутов будет осуществляться по следующим улицам:
Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31 – Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.
Маршрут № 11 – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.
Маршрут № 12 – Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.
Маршрут № 22 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту.
Маршрут № К – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.
Маршруты №№ 2, 2а, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.
Маршруты №№ 16, 41, 101 – Зейская – Б. Хмельницкого – Калинина – Ленина – далее по маршруту.
Маршруты №№ 8, 26, 106, 106ю – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.
Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.
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