Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:09 0

«Кросс нации – 2019» изменит маршруты движения автомобилей и автобусов в Благовещенске

«Кросс нации – 2019» изменит маршруты движения автомобилей и автобусов в Благовещенске
Фото: admblag.ru

В связи с проведением «Кросса нации – 2019» на нескольких участках автодорог в Благовещенске будут введены временные ограничения движения. Схема движения автобусов изменится, сообщает пресс-служба администрации города.

Так в субботу, 21 сентября, с 09:00 до 14:30 будут перекрыты три участка:

– улица Ленина от Калинина до Шимановского;

– улица Краснофлотская от Артиллерийской до Островского;

– переулок Уралова от Ленина до Краснофлотской.

Объезд автобусных маршрутов будет осуществляться по следующим улицам:

Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31 – Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 11 – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 12 – Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 22 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Маршрут № К – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршруты №№ 2, 2а, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршруты №№ 16, 41, 101 – Зейская – Б. Хмельницкого – Калинина – Ленина – далее по маршруту.

Маршруты №№ 8, 26, 106, 106ю – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 83

#спорт #транспорт

распечатать


В России и мире

В Белоруссии прошел первый турнир по шашкам среди бомжей
Общество

В Приамурье строят первую в регионе автодорогу 2-й категории с бетонированными откосами (фото)
Общество

В конце сентября все расскажем: минтранс представит меры поддержки летающих в ДФО авиакомпаний
Общество

В Благовещенске перекроют часть дорог из-за ремонтов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь