«Кросс нации – 2019» изменит маршруты движения автомобилей и автобусов в Благовещенске

Фото: admblag.ru

Так в субботу, 21 сентября, с 09:00 до 14:30 будут перекрыты три участка:

– улица Ленина от Калинина до Шимановского;

– улица Краснофлотская от Артиллерийской до Островского;

– переулок Уралова от Ленина до Краснофлотской.

Объезд автобусных маршрутов будет осуществляться по следующим улицам:

Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31 – Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 11 – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 12 – Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршрут № 22 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Маршрут № К – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршруты №№ 2, 2а, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

Маршруты №№ 16, 41, 101 – Зейская – Б. Хмельницкого – Калинина – Ленина – далее по маршруту.

Маршруты №№ 8, 26, 106, 106ю – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.