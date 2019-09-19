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19сентября
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Амурская прокуратура провела конкурс детских рисунков против безнадзорности

Амурская прокуратура провела конкурс детских рисунков против безнадзорности
Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура Амурской области совместно с Советом молодых юристов и Центром молодежных и общественных инициатив провели конкурс детских рисунков. Он был объявлен в преддверии летних каникул и направлен на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию их досуга, развитие творческих способностей, усвоения норм права через образное восприятие.

На конкурс поступило более 80 творческих работ из разных городов и районов области, образовательных и социальных учреждений. Наиболее активное участие принято обучающимися МАОУ» Школа №17», МОБУ СОШ № 23 г. Благовещенска, воспитанниками Свободненского социального приюта для детей, ГАУ СО АО Благовещенский детский дом, МДБОУ № 34 детского сада «Солнышко» Прогресса.

Победители конкурсов будут отмечены дипломами организаторов, образовательные и социальные учреждения, наиболее активно организовавшие работу с детьми, будут отмечены благодарственными письмами организаторов. Дипломы и благодарственные письма будут вручены прокурорами городов и районов области в торжественной обстановке в коллективах образовательных и социальных учреждений и учреждений культуры.

С результатами конкурса рисунков можно ознакомиться на сайте амурской прокуратуры. Сейчас принимают рисунки, плакаты и социальные ролики «На лучшую социальную рекламу «Дети и молодежь – против наркотиков!», сообщает прокуратура области.

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#дети #конкурсы

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