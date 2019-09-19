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Нехватка медиков и износ машин: болевые точки скорой помощи в Амурской области

Нехватка медиков и износ машин: болевые точки скорой помощи в Амурской области
Фото: pixabay.com

В четверг, 19 сентября, в правительстве Амурской области состоялось заседание Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов. В ходе заседания были озвучены проблемы службы скорой медицинской помощи – прежде всего, нехватка специалистов и износ автомобилей.

Скорую помощь в регионе оказывают 23 медицинские организации – это одна станция скорой медицинской помощи в Благовещенске и 22 отделения скорой медицинской помощи в составе районных и городских больниц. На скорую помощь приходится значительная нагрузка всей системы здравоохранения Амурской области.

По состоянию на 1 января 2019 года, в службе работают 160 машин скорой помощи. Процент их износа высок и это является одной из актуальных проблем.

Другая беда скорой – нехватка специалистов. Сложившийся дефицит медицинских работников представляет серьезную проблему для работы. В настоящее время укомплектованность составляет 74 %, причем больше всего не хватает врачей и среднего медперсонала, а также водителей.

По мнению представителя службы – исполняющей обязанности главного врача станции скорой медицинской помощи Благовещенска Ирины Кузнецовой, немаловажную роль в дефиците специалистов играет тот факт, что в Амурской государственной медицинской академии нет ординатуры по скорой медицинской помощи. Одним только повышением зарплат вопрос не решить: чтобы привлечь врачей и медсестер, необходим комплекс мер поддержки – предоставление жилья и мест в детских садах, единовременные целевые выплаты, возможность бесплатно и качественно повышать квалификацию.

При работе медики скорой, особенно в районах, вынуждены сталкиваться с проблемой плохих дорог. Расстояния между населенными пунктами большие, радиус обслуживания большой, сообщение порой затруднено, машины изнашиваются.

Таким образом, для эффективной работы и развития службе скорой помощи необходимо совершенствовать материально-техническую базу и устранить нехватку специалистов. До 2023 года планируется объединение службы скорой медпомощи и центра медицины катастроф.

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#здоровье

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