Главе семьи Мешенчук из Свободного и его сыну предстоят операции в Москве

«Спасибо каждому, кто помог нам и продолжает помогать, – благодарит жена и мать Ярослава Мешенчук. – Иногда кажется, что все, мир рухнул, и больше ничего не хочется, но наступает новый день, и поддержка людей дает новые силы. Билеты у нас уже на руках, за это спасибо также Александру Александровичу Л., который пожелал остаться неизвестным и неоднократно закрывал наши сборы».

Ярослава сердечно благодарит каждого, кто лично принимает участие в судьбе семьи, оказавшейся в западне страшных диагнозов.

«Я лечу вместе с мужем, ему необходимо сопровождение. Там он пройдет послеоперационное обследование, а также я буду подавать документы на сына в московский институт нейрохирургии для очередного обследования и думаю дальнейшей операции. У нашей дочки Эмилии тоже на горизонте плановая операция, но уже в конце ноября. После того, как похоронили моего отца, мама стала еще чаще посещать кардиолога, на это у нас тоже уходит много средств. Лекарства для нее нам помогали покупать Ольга Борчанова и Фаина Носова. Вероника Каминская поддерживает каждую нашу поездку, а также финансово поддержала с похоронами папы. Деньги, которые собрали свободненские спортсмены для нашей семьи, ушли на поддерживающие препараты и лечение мужа. Он периодически ездит в Благовещенск на обследование и консультацию специалистов».

В мае семья потеряла практически единственного кормильца – отца Ярославы Валерия Березного. Мужчина скоропостижно скончался на 70-м году жизни.

«До сих пор привыкнуть тяжело и концы с концами свести не можем. В огороде почти все сгнило. В бесконечной долговой яме. Стас ходит в школу, собрали благодаря адресной помощи и центру комплексного социального обслуживания населения "Лада". Эмилия посещает сад. Муж, несмотря на вторую рабочую группу, работать не может, да и какая работа, когда из больниц практически не выходит. Но радует, что ему стало гораздо лучше за последнее время. Вся его пенсия уходит на расходные материалы. Спасибо большое газете "Зейские огни", общественным пабликам @svblive, @svbnews, amur.28.info, ИА "Портамур" и "Амуринфо", "Альфаканалу", всем, кто помогал распространять нашу информацию по социальным сетям. Думаю, что если папа был бы жив, было бы попроще…»

Для тех, кто имеет возможность помочь семье Мешенчук, публикуется номер карты Ярославы: Сбербанк, № 2202 2020 7325 6681, карта привязана к мобильному телефону 8-914-600-87-07.

Фото: gzt-sv.ru