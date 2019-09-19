В Благовещенске выбрали замов нового председателя гордумы

Фото: Пресс-служба гордумы

В Благовещенске выбрали двух заместителей председателя городской Думы. Ими стали Юрий Кузнецов и председатель прежнего созыва Степан Попов. Оба депутата представляют «Единую Россию». Об этом стало известно 19 сентября на установочном заседании депутатов городской Думы 7 созыва.

Кандидатуры Кузнецова и Попова предложила новоизбранный председатель представительного органа Елена Евглевская. «Кузнецов Юрий Викторович прослужил в вооруженных силах более 30 лет. Имеет воинское звание генерал-майора, за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи республике Афганистан и проявленном при этом мужестве и героизме удостоен звания героя советского союза с вручением ордена Ленина и медали золотая звезда(...) Юрий Викторович ведет военно-патриотическое воспитание молодежи, оказывает помощь инвалидам и участникам боевых действий, семьям погибших воинов-интернационалистов. Был советником губернатора Амурской области на общественных началах, занимал должность заместителя председателя благовещенской городской Думы 6 созыва, почетный гражданин Благовещенска», – представила выдвинутую кандидатуру председатель.

Она представила Степана Попова и отметила, что он имеет большой опыт работы в представительных органах власти. В период с 2005 по 2014 годы Попов был депутатом городской Думы, членом постоянной депутатской комиссии по экономике и собственности, входил в состав комитета гордумы по бюджету, финансам и налогам. С 2016 по 2019 год занимал кресло председателя гордумы.

«Степан Вячеславович в своей деятельности проявляет решительность, хорошо знает особенности муниципального образования Благовещенска и городские проблемы. В общении с гражданами вежлив и тактичен, в критических ситуациях способен принять правильное взвешенное решение», – сказала Евглевская.

Еще одну кандидатуру, единороса Сергея Щербакова, попросил внести депутат-самовыдвиженец Роман Кобыльцов. Его предложение поставили на голосование. «За» проголосовало 8 из 27 депутатов. Остальные высказались против. В итоге далее кандидатура Сергея Щербакова не прошла.

В результате тайного голосования Кузнецова Юрия поддержали 25 депутатов, Степана Попова – 21 депутат. «Таким образом, по результатам тайного голосования кандидаты набрали достаточное для избрания на должность заместителя председателя Благовещенской городской Думы число голосов», – подытожила счетная комиссия.

«Считать избранным заместителем председателя благовещенской городской думы, исполняющим полномочия на постоянной оплачиваемой основе Кузнецова Юрия Викторовича. Считать избранным заместителем председателя благовещенской городской думы, исполняющим полномочия без освобождения от основной производственной или служебной деятельности Попова Степана. (...)Поздравляю вас, надеюсь на плодотворную работу. Желаю успехов в работе на благо жителей города Благовещенска», – поздравила председатель гордумы.