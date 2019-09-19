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19сентября
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сегодня, 17:39 2

В России нашли девушку, формы которой лучше, чем у Ким Кардашьян

В России нашли девушку, формы которой лучше, чем у Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko/

Русская модель Анастасия Квитко доказала, что ее формы лучше, чем у знаменитой актрисы Ким Кардашьян. В свои 24 года модель не дает расслабляться поклонникам, выкладывая откровенные фотоснимки.

На этот раз Анастасия показала то, за что по праву получила прозвище «русская Ким Кардашьян». На новом снимках девушка предстала в красном купальнике, который прикрывал тело девушки совсем чуть-чуть. Пользователи отметили, что она уже стала лучше Ким.

«Не верю своим глазам, ты прекрасна», «Ух, моя фантазия, Кит отдыхает», «Русские девушки краше, чем Кардашьян», «Заткнула Ким Кардашьян за пояс», – написали пользователи Инстаграма под фотографией девушки.

Раньше Анастасия стеснялась своих форм, но после окончания школы поняла, что это ее достоинство. Девушка стала пробоваться в модельном бизнесе и за несколько лет стала востребованной моделью. Девушка также активно ведет свой Инстаграм, в котором у нее более 10 миллионов подписчиков.

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#жизнь #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    9 минут назад

    Лучше бы мозгов вкачала...

  • Казак

    Казак
    1 минута назад

    В России появились свои Булки-базуки.

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