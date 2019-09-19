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19сентября
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Гоша Куценко позвал благовещенцев в кино

Гоша Куценко позвал благовещенцев в кино

В кинокомплексе «Благовещенск» 19 сентября в 18 часов состоится премьерный показ фильма «Обычные парадоксы небытия» в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень». Вместе с благовещенцами фильм будет смотреть Гоша Куценко, ставший режиссером этой ленты.

Гоша Куценко записал видеообращение к амурчанам и пригласил их всех в кинотеатр. Запись опубликовал кинокомплекс «Благовещенск» в своем аккаунте в Инстаграм. «Приходите, я буду презентовать свое кресло... на нем будет написано Гоша Куценко. В 18 часов начало, приходите пораньше», - сказал актер.

Гоша Куценко говорит о кресле, установленном специально для него к открытию обновленного кинотеатра в прошлом году. Тогда звезду ждали на торжественную церемонию открытия, но встреча не состоялась.

На этот раз актер смог приехать в областной центр. Вечером он будет смотреть картину вместе с горожанами. Вход в кинозал бесплатный.

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#Амурская осень

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