Стало известно, когда в Благовещенске планируют начать отопительный сезон

Некоторые благовещенцы уже жалуются на холод. В частности, об этом говорят родители пациентов детской городской больницы.

«Хочу пожаловаться на ужасный холод в детской городской больнице. А ведь есть и дети не старше года, которые начали сопливить. Особенно это касается первого этажа с физиопроцедурами. Ребенка (если это спина) приходится раздевать, а там еще холоднее», – сообщила жительница Благовещенска.

Социальные учреждения в Благовещенске традиционно первыми планируется подключить к теплу. Если не наступит резкого похолодания, это произойдет к 1 октября.

«Если будут сохраняться плюсовые температуры, то уже в последних числах сентября к теплу начнут подключать социальные объекты города – детские сады, школы, больницы, а следом и многоквартирные жилые дома», – сообщила Амур.инфо пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова.

В целом, Благовещенск готов к отопительному сезону на 98%. В администрации города мэр Валентина Калита 19 сентября провела штаб по подготовке к зиме. На заседании все руководители ведомственных котельных, управляющих компаний, а также ресурсоснабжающих организаций отчитались, как идет подготовка к подключению домов к теплу.

Сейчас коммунальщикам необходимо завершить все работы по восстановлению в городе горячего водоснабжения.

«Первое, над чем необходимо усиленно работать сейчас, это подключение горячей воды к тем домам, где ее еще нет. В силу того, что в настоящее время на территории города работы ведутся на разных участках тепловых сетей, с проблемами по каждому дому и каждому кварталу мы будем разбирать отдельно», – сказала Валентина Сергеевна.

На сетях продолжают ремонты специалисты АКС и ТЭЦ. Ожидается, что все работы будут завершены 26-27 сентября.

На выездном совещании власти и коммунальщики обсудили вопрос подачи горячей воды в дома жителей второго и третьего микрорайонов, района КПП и ЦЭС. После окончания гидравлических испытаний горячее водоснабжение домов не было восстановлено.

Как пояснил главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов, ремонт теплотрассы по улице Студенческой между Институтской и Игнатьевским шоссе – экстренный и незапланированный. Организационно технические мероприятия были реализованы в максимально короткие сроки с момента обнаружения аварийности теплотрассы. На эти цели было выделено порядка 15 миллионов рублей, определен подрядчик, закуплена сама труба.

Работы на этом участке вышли на финишную прямую, и 25-26 сентября жителям вернут горячую воду. После восстановления перекопа подрядчик займется благоустройством данной территории.