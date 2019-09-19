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19сентября
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сегодня, 16:53 11

Стало известно, когда в Благовещенске планируют начать отопительный сезон

Стало известно, когда в Благовещенске планируют начать отопительный сезон
Фото: avatarko.ru

Если резко не похолодает, в Благовещенске отопительный сезон может начаться к 1 октября. Ремонтные работы на сетях, которые выполняют специалисты АКС и Благовещенской ТЭЦ, будет завершены 26-27 сентября. В целом Благовещенск готов к зиме на 98 %.

Некоторые благовещенцы уже жалуются на холод. В частности, об этом говорят родители пациентов детской городской больницы.

«Хочу пожаловаться на ужасный холод в детской городской больнице. А ведь есть и дети не старше года, которые начали сопливить. Особенно это касается первого этажа с физиопроцедурами. Ребенка (если это спина) приходится раздевать, а там еще холоднее», – сообщила жительница Благовещенска.

Социальные учреждения в Благовещенске традиционно первыми планируется подключить к теплу. Если не наступит резкого похолодания, это произойдет к 1 октября.

«Если будут сохраняться плюсовые температуры, то уже в последних числах сентября к теплу начнут подключать социальные объекты города – детские сады, школы, больницы, а следом и многоквартирные жилые дома», – сообщила Амур.инфо пресс-секретарь мэра города Екатерина Касимова.

В целом, Благовещенск готов к отопительному сезону на 98%. В администрации города мэр Валентина Калита 19 сентября провела штаб по подготовке к зиме. На заседании все руководители ведомственных котельных, управляющих компаний, а также ресурсоснабжающих организаций отчитались, как идет подготовка к подключению домов к теплу.

Сейчас коммунальщикам необходимо завершить все работы по восстановлению в городе горячего водоснабжения.

«Первое, над чем необходимо усиленно работать сейчас, это подключение горячей воды к тем домам, где ее еще нет. В силу того, что в настоящее время на территории города работы ведутся на разных участках тепловых сетей, с проблемами по каждому дому и каждому кварталу мы будем разбирать отдельно», – сказала Валентина Сергеевна.

На сетях продолжают ремонты специалисты АКС и ТЭЦ. Ожидается, что все работы будут завершены 26-27 сентября.

На выездном совещании власти и коммунальщики обсудили вопрос подачи горячей воды в дома жителей второго и третьего микрорайонов, района КПП и ЦЭС. После окончания гидравлических испытаний горячее водоснабжение домов не было восстановлено.

Как пояснил главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов, ремонт теплотрассы по улице Студенческой между Институтской и Игнатьевским шоссе – экстренный и незапланированный. Организационно технические мероприятия были реализованы в максимально короткие сроки с момента обнаружения аварийности теплотрассы. На эти цели было выделено порядка 15 миллионов рублей, определен подрядчик, закуплена сама труба.

Работы на этом участке вышли на финишную прямую, и 25-26 сентября жителям вернут горячую воду. После восстановления перекопа подрядчик займется благоустройством данной территории.

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#городская власть #ЖКХ

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Общество 4

В Благовещенске продолжают ремонтировать сети в 4 районах
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Благовещенцев призывают не паниковать из-за отсутствия горячей воды
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В Свободном должникам по коммуналке перекрывают канализацию заглушками
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Отопительный сезон начался в пяти муниципальных образованиях Приамурья
Комментарии
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  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    Вот неожиданность - 1 октября. Каждый год к 1 октября включают. Удивилась бы, если б написали, что с 20 сентября.

  • тт

    тт
    2 часа назад

    В домах, где типа есть горячая вода, она не горячая, а тёплая. Это теперь так всегда будет?

  • A_A

    A_A
    2 часа назад

    На Студенческой тишина, ни разу там рабочих не видел.

  • Терраформер

    Терраформер
    2 часа назад



    В целом Благовещенск готов к зиме на 98 %.





    с проблемами по каждому дому и каждому кварталу мы будем разбирать отдельно», – сказала Валентина Сергеевна.



    ШТА???? Полгорода без ГВС сидит, микраха в окопах - какие 98% какие разборки?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    У бабы Вали взгляд, какой то загадочно-удивлённый?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Экстренно и усиленно это в 8 еще никого нет, а в 17 уже никого нет.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Мы тоже в детстве в штабики играли, видно кто в детстве затормозился

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    А вот и фото с котиком на батарее )))) амуринфо верно себе ))))

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Калита в каске - взгляд такой, как-будто себя в зеркале увидела

  • invv

    invv
    1 час назад

    У бабы Вали выражение лица: "И что я здесь делаю? И как я сюда попала?!"

  • kidman

    kidman
    50 минут назад

    А касаемо "работы" (если это можно таким словом назвать) мэра и подчинённых её от ЖКХ: центр города, Островского - Горького. Утром горячая вода была, сейчас нет. Диспетчер теплосетей, в ответ на вопрос "где горячая вода?", отвечает:

    - Да, мы работы на сетях сегодня проводили. Но это не мы, а ТЭЦ (правда, по нашей просьбе) задвижки закрыла.

    - А работы вы закончили уже?

    - Закончили

    - А где горячая вода?

    - Так это ТЭЦ задвижки не открыла!

    - А почему, бл..ть, не открыла то?

    - Наверное потому, что рабочий день закончился. Может, завтра откроют

    Выборы следующие скоро? Хочется прямо сейчас пойти и проголосовать за тех, кто с утра до вечера на благо народа вкалывает...

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