СМИ: в Белогорске «обесценивают» память погибшего милиционера

Автором данной статьи указана Наталья Михайлова. «Недавно мой взгляд упал на угол здания Победы, 13 – Партизанская. Я остановила машину, чтобы удостовериться, что все верно разглядела. К сожалению, глаза меня не подвели. На стене здания висела мемориальная доска с надписью: "На этом месте при исполнении служебных обязанностей погиб 28 июля 1993 года младший сержант милиции Бондарь Алексей Владимирович". Двадцатью сантиметрами ниже… "Табачная точка"», – пишет она.

Автор отмечает, что не знает, как долго длится такое соседство. Она указывает, что вывеску можно было расположить и с другой стороны двери – там есть место.

«(…) хозяев [заведения] нисколько не смущает тот факт, что таким образом они обесценивают память 21-летнего милиционера Алексея Бондаря, который 27 июля 1993 года стал очевидцем преступления и погнался за убегающим правонарушителем. Когда он забежал в темное место аллеи на улице Партизанской, то преступник остановился и ударил молодого милиционера ножом. От полученных ранений младший сержант Алексей Бондарь на следующий день скончался в больнице. Было решено занести его имя на мемориальную доску, которую установили в том месте, на котором молодой бесстрашный милиционер получил смертельное ранение», – пишет Наталья Михайлова.

Амурчанка попросила владельцев «Табачной точки» убрать или перевесить вывеску.

Фото: просто-газета.рф