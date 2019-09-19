Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:37 0

Наметились улучшения: у врачей появилась тактика лечения Заворотнюк

Наметились улучшения: у врачей появилась тактика лечения Заворотнюк
Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

В СМИ появились новые подробности состояния Анастасии Заворотнюк. По информации «Дни.ру», медикам удалось продумать путь лечения актрисы.

В Сети также пишут, что Заворотнюк вышла из комы, но состояние остается тяжелым. Врачи выяснили, что для помощи пациентке необходимо проводить антибактериальную терапию и терапию, которая будет направлена на коррекцию отека мозга. Известно, что сейчас артериальное давление артистки поддерживается с помощью специальных препаратов.

СМИ также сообщают, что состояние Анастасии улучшилось, поэтому наметилась тактика лечения. В близком окружении актрисы, ссылаясь на слова ее директора Марины Потаповой, рассказали, что у Анастасии Заворотнюк появились большие шансы на выздоровление.

Точной информации по поводу состояния актрисы нет, так как родные Заворотнюк отказываются от комментариев, скрывают свои визиты в больницу и отказываются от помощи посторонних.

Из-за того, что в Интернете мало точной информации о болезни актрисы, в Сети появляются мошенники. Они открывают сбор средств и распространяют информацию, что у Заворотнюк рака нет. Они утверждают, что сама актриса может это доказать, появившись на телевизионном ток-шоу. Только вначале надо заплатить за это 200 миллионов рублей.

Просмотров всего: 555

#здоровье #шоу-бизнес

распечатать


Общество

Нехватка медиков и износ машин: болевые точки скорой помощи в Амурской области
Общество

Главе семьи Мешенчук из Свободного и его сыну предстоят операции в Москве
В России и мире

В России нашли девушку, формы которой лучше, чем у Ким Кардашьян

Происшествия 1

В центре Новосибирска женщина и двухлетний ребенок провалились в яму с кипятком
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь