Наметились улучшения: у врачей появилась тактика лечения Заворотнюк

В Сети также пишут, что Заворотнюк вышла из комы, но состояние остается тяжелым. Врачи выяснили, что для помощи пациентке необходимо проводить антибактериальную терапию и терапию, которая будет направлена на коррекцию отека мозга. Известно, что сейчас артериальное давление артистки поддерживается с помощью специальных препаратов.

СМИ также сообщают, что состояние Анастасии улучшилось, поэтому наметилась тактика лечения. В близком окружении актрисы, ссылаясь на слова ее директора Марины Потаповой, рассказали, что у Анастасии Заворотнюк появились большие шансы на выздоровление.

Точной информации по поводу состояния актрисы нет, так как родные Заворотнюк отказываются от комментариев, скрывают свои визиты в больницу и отказываются от помощи посторонних.

Из-за того, что в Интернете мало точной информации о болезни актрисы, в Сети появляются мошенники. Они открывают сбор средств и распространяют информацию, что у Заворотнюк рака нет. Они утверждают, что сама актриса может это доказать, появившись на телевизионном ток-шоу. Только вначале надо заплатить за это 200 миллионов рублей.