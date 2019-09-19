Елена Евглевская стала председателем Благовещенской городской думы

Фото: Амур.инфо

Кандидатуру Елены Игоревны на заседании выдвинул депутат-единоросс Константин Ельцов. Далее ее поставили на голосование, которое проходило тайно: депутаты фиксировали свои позиции в бюллетени и бросали их в урну, установленную в зале заседания. Результаты огласила сформированная ранее счетная комиссия: 25 из 27 народных избранников проголосовали за Елену Евглевскую.

Других кандидатур, кроме Елены Евглевской, на заседании не выдвигалось.

Журналистам Елена Игоревна рассказала, что для нее это новая и необычная работа. Новоиспеченный председатель работает директором 6-го благовещенского лицея. Тем не менее, Евглевская отметила, что уже успела поработать с депутатами.

«Я очень благодарна, что, во-первых, люди мне доверяют и поверили в меня. Конечно, для меня эта новая работа необычна для меня. Будем учиться, читать, изучать законы и готовиться ко всему этому. Была работа с депутатами, те, кто шли на выборы, поэтому мы уже друг друга знаем, немножко поварились в этой кухне. Я думаю, что у нас все получится. Самое главное – работать на благо города, это для нас самое главное, чтобы у нас все было согласовано и чтобы наша работа была активной и результативной», – прокомментировала СМИ Елена Евглевская.

Ранее должность председателя гордумы занимал Степан Попов. В нынешнем созыве он занял кресло депутата округа № 25.