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19сентября
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сегодня, 16:36 2

Задержан злоумышленник, «минировавший» торговую сеть «Самбери»

Задержан злоумышленник, «минировавший» торговую сеть «Самбери»
Фото: 2gis.ru

Сотрудники ФСБ задержали человека, который, по их данным, на протяжении нескольких месяцев терроризировал дальневосточную торговую сеть «Самбери», штаб-квартира которой находится в Хабаровске. Мужчина заявлял, что в гипермаркетах в разных городах ДФО заложены бомбы, экстренные службы начинали эвакуацию покупателей и персонала, а коммерсанты несли крупные убытки.

Таким образом лжетеррорист вымогал у торговой сети деньги, причем требуемая сумма постоянно росла, сообщает хабаровский портал «Губерния».

Подозреваемым в многотомном уголовном деле стал житель республики Марий Эл. О взрывных устройствах, якобы спрятанных в магазинах, вымогатель сообщал двумя способами: он либо присылал электронные письма на почтовые ящики магазинов, либо обращался в службу спасения, меняя свой голос с помощью электроники.

Убытки сети из-за регулярной эвакуации гипермаркетов исчислялись миллионами рублей. В магазинах есть собственное производство, и его приходилось останавливать, чтобы помещения проверили взрывотехник и кинолог. Экстренные службы обыскивали практически все магазины «Самбери» в разных районах Хабаровска, а также еще в девяти городах Дальнего Востока, с том числе и в Благовещенске. Причем происходило это не раз. В уголовное дело вошло более 300 эпизодов ложного минирования.

По данным ФСБ и полиции, торговую сеть атаковал 37-летний уроженец Йошкар-Олы Евгений Марасанов. Мужчина судим шесть раз: за дезертирство, кражи, угон транспортного средства, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью и повторное нетрезвое вождение. Для совершения звонков он пользовался анонимайзером, затруднявшим установление адреса. Также известно, что фигурант работал мастером по ремонту мобильной электроники и звонил с телефонов клиентов.

Подозреваемого везут в Хабаровск для проведения следственных действий.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    послужной список просто прелесть , на все руки мастер )))

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    послужной список просто прелесть , на все руки мастер )))

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