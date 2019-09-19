В населенных пунктах Архаринского района ввели режим ЧС в связи с чумой свиней

19 сентября на официальном сайте администрации Архаринского района Амурской области появилась информация о введении в ряде населенных пунктов режима ЧС. Это связано с заболеванием свиней африканской чумой.

Отмечается, что режим «Чрезвычайная ситуация» ввели с 18:00 18 сентября. Он затронул территории МО Северное и МО Новоспасск.

ИА «Амур.инфо» обратилось за уточнением информации в администрацию Архаринского района. Там пообещали предоставить комментарий позже.

Как сообщало агентство, впервые о том, что в Амурской области у животных выявлено заболевание африканской чумой свиней, официально стало известно в начале августа. С тех пор болезнь «захватывала» всё новые районы Приамурья. После принятия мер, в частности, уничтожения поголовья свиней, в регионе сняли ранее вводившийся карантин по африканской чуме свиней – во всех населенных пунктах, кроме села Алексеевка Бурейского района.