Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость
сегодня, 15:32 0

В населенных пунктах Архаринского района ввели режим ЧС в связи с чумой свиней

В населенных пунктах Архаринского района ввели режим ЧС в связи с чумой свиней
Фото: pixabay.com

19 сентября на официальном сайте администрации Архаринского района Амурской области появилась информация о введении в ряде населенных пунктов режима ЧС. Это связано с заболеванием свиней африканской чумой.

Отмечается, что режим «Чрезвычайная ситуация» ввели с 18:00 18 сентября. Он затронул территории МО Северное и МО Новоспасск.

ИА «Амур.инфо» обратилось за уточнением информации в администрацию Архаринского района. Там пообещали предоставить комментарий позже.

Как сообщало агентство, впервые о том, что в Амурской области у животных выявлено заболевание африканской чумой свиней, официально стало известно в начале августа. С тех пор болезнь «захватывала» всё новые районы Приамурья. После принятия мер, в частности, уничтожения поголовья свиней, в регионе сняли ранее вводившийся карантин по африканской чуме свиней – во всех населенных пунктах, кроме села Алексеевка Бурейского района.

Просмотров всего: 186

#животные #происшествия #чума свиней

распечатать


Происшествия 1

Пропавший в Белогорске мужчина найден
Происшествия 1

В центре Новосибирска женщина и двухлетний ребенок провалились в яму с кипятком
Общество

Тигр Павлик не решился на «побег» из Амурской области
Происшествия 6

Благовещенская гостиница «Зея», где живут артисты «Амурской осени», осталась без света
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь