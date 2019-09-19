В центре Новосибирска женщина и двухлетний ребенок провалились в яму с кипятком

Фото: скриншот с видео СК РФ

В Новосибирске следователи проводят проверку по поводу получения ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка. Это произошло, когда они проходили по тротуару в центральном районе города. У мамы и ребенка – ожоги, малыш – в реанимации.

Обстоятельства произошедшего теперь выясняют новосибирские следователи. Проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщается на сайте Новосибирского следственного управления.

По информации в СМИ, женщина с ребенком упала в яму с кипятком, которая образовалась на пешеходном тротуаре. С сильными ожогами они были госпитализированы в областную больницу, ребенок находится в реанимации, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«[17 сентября] вечером женщина с коляской шла по тротуару, они упали в яму с горячей водой. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок в реанимации, состояние стабильно тяжелое», – сказали в ведомстве.

В пресс-службе медицинского учреждения уточнили, что ребенок находится в реанимационном отделении, а его мать госпитализирована в ожоговое отделение больницы.

Инцидент произошел в центре Новосибирска – на улице Ядринцевской. Асфальт провалился прямо под ногами женщины, которая везла в коляске своего сына. Ее муж находится рядом и сумел вытащить их из ямы.

Предварительно установлено, что причиной провала могла стать не введенная в строй теплотрасса, сообщил ТАСС источник в органах местной власти: «Там рядом есть строящееся здание, им владеет частная компания. К нему ведет теплотрасса, она не введена в строй и не принадлежит ни СГК (ресурсоснабжающей компании – Прим. ред.), ни муниципалитету».

Новосибирская прокуратура в свою очередь начала проверку соблюдения требований законодательства при содержании подземных коммуникаций.

В пресс-службе мэрии Новосибирска радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что намерены держать дело на контроле.

«Данный участок теплотрассы не введен в эксплуатацию, и горячий воды там находиться не должно. Соответственно, оценку, почему теплоноситель там был, должны дать правоохранительные органы. Надзор за строительством осуществляет инспекция госстройнадзора Новосибирской области, ну а мэрия Новосибирска, со своей стороны, конечно, будет держать ситуацию на контроле», – сообщили в городской администрации.