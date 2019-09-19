Тигр Павлик не решился на «побег» из Амурской области

Фото: архив центра «Амурский тигр»

«Обследовали четыре кластера тигрицы как в заповеднике, так и в охранной зоне, в каждом из них обнаружили останки добытых ей жертв. На двух найдены останки кабанов – подсвинка (возраст более года) и поросенка до года, на еще двух – останки енотовидной собаки и взрослой изюбрихи. Видно, что проблем с охотой у Елены нет, и она, в зависимости от ситуации, может добывать жертв разных размеров и в разных местах, как в заповеднике, так и в охранной зоне», – рассказал заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе рассказал Вячеслав Кастрикин.

По словам специалиста, тигрица периодически покидает природоохранную зону, но далеко от охраняемой территории не уходит. Такой же тактики придерживается и её брат Павлик: как показали данные с ошейника, тигр полмесяца бродил по охранной зоне заповедника вдоль границы с Еврейской автономной областью, но недавно снова вернулся в границы охраняемой природной территории.

«Довольно дождливая погода в Приамурье постоянно приводила к сбоям в работе ошейников: данные приходили с большим опозданием, порой сигнала не было по несколько дней, поэтому нам всем пришлось поволноваться. Потом, конечно, все данные пришли, и группа мониторинга смогла установить все особенности перемещения тигров за это время.

Фото:http://amur-tiger.ru/Михаил Парилов, Марина Бабыкина

Павлик, как казалось, решился на «побег», но граница двух субъектов как будто током его ударила, как только он её пересёк, и он развернулся на 180 градусов и вернулся обратно в заповедник. Елена тоже изменила свои маршруты, отточенные за три месяца, и даже мельком попалась на глаза гражданам, когда переходила дорогу. Всё это объяснимо: тигры чувствуют приближение зимы и начинают обследовать новые территории, где возможно у них будет зимний участок обитания. Для нас важно, что пока они находятся в лесу с достаточным количеством копытных животных и не причиняют беспокойство людям, предпочитая довольно отдаленные участки леса, где население не ведет хозяйственную деятельность», – сообщил Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Павлика и Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Взрослая тигрица повадилась охотиться на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Меры по отпугиванию, предпринятые специалистами конфликтной группы приморского охотнадзора, результата не принесли. Поэтому хищницу отловили.

Малышей, которым на тот момент было около полугода, решили не оставлять одних в тайге, где им с высокой долей вероятности грозила гибель. В течение месяца тигрят благополучно отловили и доставили к матери в Центр реабилитации.

Обследование показало, что взрослая тигрица не может быть возвращена в дикую природу. Ее отправили в Красноярский зоопарк. Тигрята больше года жили в Центре реабилитации. В мае специалисты доставили хищников в Амурскую область и выпустили на свободу.