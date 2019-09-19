В Белоруссии прошел первый турнир по шашкам среди бомжей

В Белоруссии провели необычный турнир по шашкам. На него пригласили лиц без определенного места жительства в рамках социального проекта «Рука помощи».

Их организовала заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бобруйска Алина Козловская. Организатор считает, что именно спорт является одним из самых эффективных инструментов социальной адаптации для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Для того, чтобы поучаствовать в турнире по шашкам, желающим нужно было пройти антидопинговый контроль. К соревнованиям допускались все, от кого не было стойкого запаха перегара. По этой причине из соревнований было исключено несколько желающих, сообщает Eg.ru.

Когда организаторы усадили участников, выяснилось, что для игры не хватает одного человека. Тогда было принято решение, что в турнире также поучаствует Алина Козловская, организатор соревнований. После того, как турнир завершился, всех участников наградили пакетами с продуктами питания.

Некоторые пользователи под обсуждением этой новости поддержали акцию: «Ввести бы за норму это во всех городах мира», «Это же здорово, что люди отвлекаются от своих проблем», «А они что, не люди? Пусть поиграют».

Другие высказались против соревнований и попросили оказать реальную помощь людям: «Лучше бы вы их на завод работать устроили», «Найдите работу людям, а не фигней страдайте», «Подайте реальную помощь и закодируйте лучше».