Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 6

Благовещенская гостиница «Зея», где живут артисты «Амурской осени», осталась без света

Благовещенская гостиница «Зея», где живут артисты «Амурской осени», осталась без света

Обновлено: 14:50

19 сентября осталась без электроснабжения гостиница «Зея» в Благовещенске, где живут артисты фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Все постояльцы гостиницы пока вынуждены ходить пешком по лестницам – лифт не работает. На данный момент администрация «Зеи» не получила комментариев от энергетиков. Всем гостям поясняют, что произошла авария на подстанции. При этом в лифте никто застрять не может: он имеет запас энергии, чтобы спуститься вниз. Не работает и телефонная связь с номерами: местная подстанция питается от электричества.

Представитель «Зеи» пояснила, что отключение света случилось во всем районе.

В Единой дежурной диспетчерской службе Благовещенска ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что произошло аварийное отключение на подстанции «Западная». Ведутся восстановительные работы.

Просмотров всего: 807

#Амурская осень #происшествия

распечатать


Происшествия

В населенных пунктах Архаринского района ввели режим ЧС в связи с чумой свиней
Происшествия 1

Пропавший в Белогорске мужчина найден
Происшествия 1

В центре Новосибирска женщина и двухлетний ребенок провалились в яму с кипятком
Культура 1

Актер Григорий Сиятвинда: «Сейчас автографы никто не просит, всем нужны селфи»
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Так до энергетиков самих не дозвонится, у них видетели телефоны тож от света

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    А если бы там не было участников Осени, кто-нибудь суетился бы так за постояльцев гостиницы?) просто интересно

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Пусть посидят и узнают как люди за Мкадом живут

  • nerro

    nerro
    51 минута назад

    во всём квартале не было света, не только в гостинице. включили уже.

  • архаровец77

    архаровец77
    9 минут назад

    Зея такие бабки рубит и неможет себе дизельгенератор купить????

  • butterfly effect

    butterfly effect
    7 минут назад

    Кина не будет, электричество кончилось...

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь