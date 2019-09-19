Благовещенская гостиница «Зея», где живут артисты «Амурской осени», осталась без света

Обновлено: 14:50



19 сентября осталась без электроснабжения гостиница «Зея» в Благовещенске, где живут артисты фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Все постояльцы гостиницы пока вынуждены ходить пешком по лестницам – лифт не работает. На данный момент администрация «Зеи» не получила комментариев от энергетиков. Всем гостям поясняют, что произошла авария на подстанции. При этом в лифте никто застрять не может: он имеет запас энергии, чтобы спуститься вниз. Не работает и телефонная связь с номерами: местная подстанция питается от электричества.

Представитель «Зеи» пояснила, что отключение света случилось во всем районе.

В Единой дежурной диспетчерской службе Благовещенска ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что произошло аварийное отключение на подстанции «Западная». Ведутся восстановительные работы.