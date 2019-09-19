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19сентября
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сегодня, 14:23 2

Актер Григорий Сиятвинда: «Сейчас автографы никто не просит, всем нужны селфи»

Актер Григорий Сиятвинда: «Сейчас автографы никто не просит, всем нужны селфи»

«Раньше меня звали просто эфиопом, а после сериала «Кухня» стали звать Михаилом Джековичем», – смеясь, рассказал в программе «Простые вопросы» полюбившийся зрителям по сериалу «Кухня» Григорий Сиятвинде.

Он сообщил, что скоро выйдет новый сезон, а также о том, что его жизнь после съемок в популярном сериале изменилась. «Раньше просто ходил по улицам, а теперь постоянно приходится фотографироваться», – пояснил актер.

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#Амурская осень #культура

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Комментарии
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  • Морячёк Папай

    Морячёк Папай
    1 час назад

    Какой же балбес этот ведущий )

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