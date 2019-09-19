Актриса Екатерина Климова помолодела на несколько десятков лет

Известная актриса выложила свежие истории, в которых удивила своих подписчиков помолодевшим внешним видом. Сейчас актрисе 41 год, но выглядит она моложе как минимум на один десяток лет.

17 сентября звезда театра и кино произвела фурор в платье с глубоким декольте. Актриса пришла в новом образе в Большой театр на оперу «Евгений Онегин».

Для похода в театр Екатерина Климова выбрала маленькое черное платье с глубоким декольте. Дополнила она свой образ лодочками в тон.

Екатерина Климова выглядела непривычно: артистка выпрямила свои вьющиеся локоны, благодаря чему стала выглядеть еще моложе.

Судя по всему, и настроение у Екатерины Климовой было соответствующим. Актриса поздравила театр с премьерой, записывала видеоролики и выкладывала фотографии в Инстаграм.

У Екатерины Климовой трое детей. Знаменитая многодетная мама неизменно вызывает восхищение у многочисленных поклонников своей фигурой и внешним видом. Актриса неоднократно отмечала, что никогда не делала пластических операций, сообщает «Дни.ру».