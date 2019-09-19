Просрочка, несоответствие цен:что делать,если вас обманывают

Цены на товар, не соответствующие ценникам, навязывание дополнительных услуг (зачастую пожилым людям), просрочка, некомпетентность продавцов, товар-двойник в чеке – все это печальные реалии в наших магазинах. Почему? Да потому что единицы из покупателей готовы отстаивать свои права. Проще закрыть глаза на произошедшее, слегка позлиться внутри себя и забыть все в надежде, что этого не повторится. Но если бы мы поступали иначе – то и отношение во многих магазинах к своим покупателям было бы другим. Поэтому ОТСТАИВАЙТЕ свои права. Во-первых, много времени это не займет. Во-вторых, это несложно (сегодня расскажем подробно как), а в-третьих, возможно, благодаря своим действиям вы спасете от обмана пенсионера или ребенка от просрочки.

Думаю, многие из вас сталкивалась с несоответствием цен на товар: на ценнике одно, а на кассе стоимость оказывается выше. Моя знакомая с этим столкнулась в одном из парфюмерных магазинов. И она знала, что товар были обязаны продать по цене, указанной на ценнике. Но когда начала об этом говорить, работники магазина оперативно поменяли ценник, а ее попросили в грубой форме «не устраивать скандалы и расплатиться». Естественно, она отказалась и ушла.

Не знаю как вы, но я списать несоответствие цен на человеческий фактор не могу – слишком уж часто он повторяется во многих магазинах. Как и не могу списать на него просрочку. В одном из продуктовых супермаркетов другая знакомая выбирала ананасы. И оказалось, что «попки» у всех были с плесенью. Подошла к работнику супермаркета и об этом сказала. В ответ: «А я не знаю, что с этим делать, сейчас спрошу». И ушла девушка куда-то. Моя знакомая в свою очередь отошла в сторону и начала выбирать фрукты. Спустя пару минут за ее спиной был примерно такой диалог:

– Где эта девушка, которая сказала про плесень?

– Не знаю, ушла, наверное.

– Ананасы ей с плесенью… не нравится – пусть не покупает, другие купят.

Вот так вот. Считаю, что это халатное отношение к работе и умышленное неуважение к покупателю. И за это нужно нести ответственность, как и нужно уметь признавать свои ошибки. И вам придется признать, что не все работники магазинов честны по отношению к покупателю. Кто-то обманывает умышленно (мы все знаем, что просрочку зачастую на самом деле не забыли убрать) или кому-то просто лень выполнять свою работу качественно. И все потому что покупатель либо просто не обратит внимание на произошедшее, либо ограничится отзывом, который погоды не изменит. Не хотите, чтобы вас или ваших близких обманывали – ОТСТАИВАЙТЕ СВОИ ПРАВА!

Многие даже не задумываются, что обращение в соответствующие органы поможет навести порядки: если ваши права нарушили, то владельцу магазина светит штраф. Если нарушения повторяются – могут завести административное или даже уголовное дело. И от вас всего лишь потребуется несколько несложных действ. Сохраняйте себе статью, как памятку. И пользуйтесь, не благодарите.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА КАССЕ ПРОБИЛИ ЦЕНУ ВЫШЕ, ЧЕМ ОНА УКАЗАНА В ЦЕННИКЕ

Первое, что рекомендую сделать – зафиксировать нарушение на телефон. Только потом просите пригласить администратора. Он вероятно (так чаще всего и случается) начнет извиняться, просить понять и простить. Но напомните ему о пункте 1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей», который гласит: «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора». Второе, на что обратите его внимание: ценник – публичная оферта, поэтому вам ОБЯЗАНЫ продать товар по указанной в ценнике цене. Зачастую уже после этих слов разницу в цене возвращают или пробивают товар по указанной в ценнике цене. К слову, за обман потребителей предусмотрен штрафы от 3 000 до 5 000 рублей для физических лиц и от 20 000 до 50 000 для юридических. Дороговато магазину из принципа не идти на уступки покупателю, да?

Вам все же отказали? Это случается. Тогда просите жалобную книгу, в которой опишите произошедшее. В ней же оставьте свои контактные данные, чтобы с вами связались. И дальше отправляйтесь в Роспотребнадзор лично или на сайт для оставления своей жалобы на магазин. Есть и третий вариант – вызвать участкового. Причем тут он? Читайте ниже.

При обнаружении просрочки, навязывании дополнительных платных услуг и т.д – принцип действия идентичный: фиксируем нарушение, доносим о нем участковому или Роспотребнадзору.

КАК УЧАСТКОВЫЙ СВЯЗАН С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Очень часто с зафиксированными нарушениями горожане бегут к журналистам, которые даже публично не напишут название магазинов-нарушителей. Зачем все усложнять? Пишите жалобу напрямую в Роспотребнадзор, тем более это можно сделать на сайте! Или же вызывайте по факту участкового. Принимать обращения подобного рода полицию обязывает приказ МВД РФ и Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 ноября 2006 г. N 879/746 «Об утверждении Регламента взаимодействия органов внутренних дел и территориальных органов Роспотребнадзора при выявлении и пресечении административных правонарушений на потребительском рынке Российской Федерации». Если по телефону участковый отказал вам в своем приезде или просит явиться в участок лично – звоните по телефону доверия УМВД по Амурской области 59-40-59. И участковый явится в магазин очень быстро. Он зафиксирует нарушения, оформит материал и передаст все в Роспотребнадзор. Единственное, что от вас потребуется – возможно явиться на дачу показаний.

О ЗАПРЕТЕ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ НАРУШЕНИЙ В МАГАЗИНЕ

Любое нарушение в магазине можно сфотографировать/снять на видео/записать на диктофон тихо и без лишней шумихи. Демонстративно тыкать телефоном в лицо работникам магазина и проявлять эмоции не нужно. Вам просто нужны доказательства нарушений, которые вы приобщите к материалам. Важный нюанс: если записываете разговор на диктофон, то не забудьте, после его включения, уведомить об этом человека. Это очень важно!

Если вам говорят излюбленное «у нас съемка запрещена», то расскажите работникам магазина, что в 9 статье закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» написано «Любые ограничения доступа к информации должны устанавливаться только ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ». И покажите 4 пункт статьи 29 конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом». А еще и 8 пункт статьи 14 закона «Об административных правонарушениях»: «Каждый покупатель может получать информацию о продаваемой продукции любым способом, который ему удобен; фото- или видеосъемка может использоваться для запоминания модели, характеристик или стоимости товара, фиксации противоправных действий со стороны сотрудников компании, сравнения цен».

Поэтому все запреты на фото- и видеосъемку нарушений в магазинах – незаконны!

ИЗВИНИТЕ, НО Я НЕ ХОЧУ ТРАТИТЬ НА ЭТО НИ ВРЕМЯ, НИ СВОИ СИЛЫ

Именно эта фраза чаще всего ключевая, когда спрашиваю у людей, почему вы не довели дело до конца? И так ведь думают многие. А, значит, работники многих магазинов и будут продолжать относиться к покупателям халатно. Да, вы можете поговорить с продавцами и попытаться воззвать к их совести. Но как показывает практика, специально для вас всю просрочку уберут, ценники заменят, а потом вернутся к прежнему режиму работы...

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