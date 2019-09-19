В школах Приамурья началась пора олимпиад

В Амурской области стартовали школьные олимпиады. В этом году участие в них примут 15,5 тысячи учеников 4-11 классов. В число дисциплин, по которым проводятся испытания, входят 22 предмета из 24, представленных во всероссийском перечне. Вне списка – испанский и итальянский языки.

Наибольшее количество школьников соревнуются по таким дисциплинам, как английский язык, биология, литература, ОБЖ, русский язык и физическая культура.

Следующий этап олимпиад – муниципальный – пройдет в ноябре. По его итогам лучшие знатоки предметов станут участниками соревнования областного масштаба. Лидеры, набравшие необходимое количество баллов, представят Приамурье в финале Всероссийской олимпиады школьников.

По информации амурского правительства, в заключительном этапе школьной олимпиады ученики Амурской области участвуют ежегодно и демонстрируют высокие результаты. Амурчане дважды становились абсолютными лидерами. Так, в 2017 году в финальных испытаниях по китайскому языку победила гимназистка из Тынды. В 2019 году успех по той же дисциплине повторил ученик Алексеевской гимназии Благовещенска.

«Победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников дает льготы при поступлении в вузы. Так, в высших учебных заведениях Приамурья лидерам испытаний начисляются несколько дополнительных баллов к ЕГЭ по профильному предмету. Большие преимущества имеют победители финального этапа олимпиады – при поступлении в вуз за ЕГЭ по профильному предмету им автоматически засчитываются 100 баллов», – рассказали в отделе общего образования областного минобрнауки.