«На тату ребенка привела мама»: тату-мастер о наколках у несовершеннолетних

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой запретить делать татуировки несовершеннолетним. Народный избранник объяснил свою инициативу тем, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека. В качестве примера привел случаи за рубежом, где наколки становились причиной развития психических расстройств и даже суицидов.

Корреспондент АльфаТВ обсудил эту тему с благовещенским тату-мастером Денисом Плотниковым, у которого стаж работы 20 лет. Он рассказал о самых молодых клиентах, на каких условиях делает наколку несовершеннолетним, и почему порой родители сами ведут своих детей к нему в студию.

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Наталья Наделяева