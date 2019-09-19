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19сентября
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сегодня, 14:08 5

В Белогорье из-за угрозы обрушения штукатурки школу закрыли на ремонт

В Белогорье из-за угрозы обрушения штукатурки школу закрыли на ремонт
Фото: ok.ru

В школе села Белогорье с пятницы, 20 сентября, не будут проводиться уроки. С 23 сентября в учреждении начнется ремонт, так как во время проверки в учреждении были выявлены дефекты.

С конца августа во всех образовательных организациях Благовещенска: детских садах, общеобразовательных и спортивных школах – межведомственная комиссия с участием специалистов городского управления капитального строительства проводила проверки на предмет выявления скрытых дефектов.

Под особым контролем было состояние стен и потолков, из-за рекордной влажности в текущем году.

Во время осмотра помещений школы № 24 села Белогорье были выявлены трещины в местах стыка перекрытий, что может также привести к обрушению штукатурки. Школа была построена в 1961 году, капитального ремонта за это время не было ни разу, ежегодно проводился только текущий косметический ремонт.

Специалисты ГУКС по итогам первичного обследования рекомендовали руководству учреждения обратиться в специализированную проектную организацию и определить объем ремонтных работ. По предварительному заключению экспертизы школе требуется ремонт, информирует пресс-служба городской администрации.

Поэтому мэр города Валентина Калита приняла решение приостановить процесс обучения детей в помещениях школы № 24, выделить необходимые средства на ремонт из бюджета города. Также руководитель города дала поручение управлению образования с понедельника организовать полноценный процесс обучения для школьников. 359 детей пока будут учиться на базе местного Дома культуры, сельской школы искусств и поселковой администрации.

Как сообщало Амур.инфо, претензии к учебному заведению возникли еще во время проверки общественников вместе с городскими властями. Они начали проверять образовательные учреждения после падения части потолка в одном из благовещенских детских садов, в результате чего пострадали дети.

«Школа произвела на нас удручающее впечатление. Построенное в 1961 году трехэтажное здание еще ни разу капитально не ремонтировалось. Во многих кабинетах сейчас существует вероятность обрушения штукатурки с потолка. В классной комнате на третьем этаже уже произошло ее осыпание с площади около пяти квадратных метров. Повело спортзал, наблюдается значительное отслоение штукатурного слоя от двенадцатиметровых балок перекрытия», – рассказывал тогда член регионального штаба ОНФ Александр Кряжев.

Кроме того, представители «Молодежки ОНФ» и эксперты Народного фронта отметили небезопасное для детей соседство учебного заведения с развалинами второго корпуса школы. Котлован, оставшийся после снесения аварийного здания, по рекомендации общественников, должны огородить глухим забором и в самое ближайшее время засыпать вровень с землей.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад



    Специалисты ГУКС по итогам первичного обследования рекомендовали руководству учреждения обратиться в специализированную проектную организацию и определить объем ремонтных работ.



    обратимся в проектную.... подождём месяц. потом пойдём на экспертизу... подождём ещё месяц....потом аукцион назначим.. ещё месяц.. потом подрядчик придёт за неделю всё раствором закидает и выровняет))) ... потом ещё месяц комиссию ждать- и месяц акты подписывать. А там гляди и лето скоро .. пора ремонт делать.

    А так.... 23 сентября.. и уже косяки в 2х школах... очень хорошо подготовились к учебному году...

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Специализированная проектная организация надо полагать только она в состоянии оценить:)?

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    А летом что делали?

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    А разве перед началом учебного года комиссия не проверяла школы?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Не знаю, каким образом производятся ремонтные работы в образовательных учреждениях в настоящее время (помоему, ни каким), а в мою бытность, в летний период, силами учеников и их родителей (замечу, не имеющих ни каких лицензий), под руководством классного руководителя (завхоза), приводилась в порядок ВСЯ(!!!) школа... Напрашивается вопрос, чем занималась администрация школы (д/с 5 города) ВСЕ ЛЕТО???

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