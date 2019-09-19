В Белогорье из-за угрозы обрушения штукатурки школу закрыли на ремонт

В школе села Белогорье с пятницы, 20 сентября, не будут проводиться уроки. С 23 сентября в учреждении начнется ремонт, так как во время проверки в учреждении были выявлены дефекты.

С конца августа во всех образовательных организациях Благовещенска: детских садах, общеобразовательных и спортивных школах – межведомственная комиссия с участием специалистов городского управления капитального строительства проводила проверки на предмет выявления скрытых дефектов.

Под особым контролем было состояние стен и потолков, из-за рекордной влажности в текущем году.

Во время осмотра помещений школы № 24 села Белогорье были выявлены трещины в местах стыка перекрытий, что может также привести к обрушению штукатурки. Школа была построена в 1961 году, капитального ремонта за это время не было ни разу, ежегодно проводился только текущий косметический ремонт.

Специалисты ГУКС по итогам первичного обследования рекомендовали руководству учреждения обратиться в специализированную проектную организацию и определить объем ремонтных работ. По предварительному заключению экспертизы школе требуется ремонт, информирует пресс-служба городской администрации.

Поэтому мэр города Валентина Калита приняла решение приостановить процесс обучения детей в помещениях школы № 24, выделить необходимые средства на ремонт из бюджета города. Также руководитель города дала поручение управлению образования с понедельника организовать полноценный процесс обучения для школьников. 359 детей пока будут учиться на базе местного Дома культуры, сельской школы искусств и поселковой администрации.

Как сообщало Амур.инфо, претензии к учебному заведению возникли еще во время проверки общественников вместе с городскими властями. Они начали проверять образовательные учреждения после падения части потолка в одном из благовещенских детских садов, в результате чего пострадали дети.

«Школа произвела на нас удручающее впечатление. Построенное в 1961 году трехэтажное здание еще ни разу капитально не ремонтировалось. Во многих кабинетах сейчас существует вероятность обрушения штукатурки с потолка. В классной комнате на третьем этаже уже произошло ее осыпание с площади около пяти квадратных метров. Повело спортзал, наблюдается значительное отслоение штукатурного слоя от двенадцатиметровых балок перекрытия», – рассказывал тогда член регионального штаба ОНФ Александр Кряжев.

Кроме того, представители «Молодежки ОНФ» и эксперты Народного фронта отметили небезопасное для детей соседство учебного заведения с развалинами второго корпуса школы. Котлован, оставшийся после снесения аварийного здания, по рекомендации общественников, должны огородить глухим забором и в самое ближайшее время засыпать вровень с землей.