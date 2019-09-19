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19сентября
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сегодня, 13:45 0

Семья амурчан взяла сразу 10 дальневосточных гектаров

Семья амурчан взяла сразу 10 дальневосточных гектаров
Фото: pixabay.com

Семья Чиркиных из села Томское Серышевского района Амурской области взяла сразу 10 дальневосточных гектаров для расширения птицефермы. Несколько лет назад Анастасия начинала с трех цыплят, а сегодня ее ферма насчитывает более 400 куриц шести пород, простых и элитных.

Среди них – курицы породы синь дянь, несущие голубые диетические яйца. В уходе эти птицы самые привередливые: на стадии роста им нужно выдавать корм строго по определенному графику.

«Землю мы получили в 2018 году по коллективной заявке, – рассказывает Анастасия. – Спустя пару месяцев получили грант от правительства Амурской области в размере 1,5 миллиона рублей, как начинающие фермеры. На эти деньги приобрели зернодробилку, трактор для обработки земли, построили теплые вольеры для цыплят, купили инкубатор. С ним стало вообще хорошо: закладываешь в инкубатор яйца, закрываешь крышку, настраиваешь автоматику – остается только ждать появления новой партии цыплят».

Сейчас у Чиркиных полным ходом идет осенняя обработка гектаров: до наступления холодов нужно убрать бурьян, распахать поля, а весной засеять их сельхозкультурами и полезными травами, незаменимыми в рационе кур. Анастасия рассказывает, что в планах семьи есть и строительство собственного дома. Хозяйка фермы уверена, что человек должен жить на своей земле, тогда и работа будет спориться.

Как сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, по стопам родителей пойдет и дочь Юлия – девушка поступила в Белогорский технологический техникум пищевой промышленности на обучение по специальности «техник-технолог мясной продукции». Поэтому вполне возможно, что штат фермы Чиркиных в скором будущем пополнится профильным дипломированным специалистом. Работа для Юлии найдется – в планах фермеров разведение породистых коз на дальневосточных гектарах. По словам Анастасии, она на собственном опыте убедилась, что в Амурской области есть запрос от населения на козье молоко и другие диетические молочные продукты, поэтому расширение ассортимента продукции, выпускаемой на их 10 дальневосточных гектарах – дело ближайшего будущего.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в целом по Амурской области с начала действия Федерального закона от № 119-ФЗ уполномоченные органы заключили 6 437 договоров безвозмездного пользования с желающими получить дальневосточный гектар. В Амурской области среди получателей самыми популярными остаются Благовещенский, Ивановский, Свободненский и Серышевский районы.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Участники программы могут воспользоваться государственными мерами поддержки – ознакомиться с ними можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своем гектаре.

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#Дальний Восток #сельское хозяйство

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