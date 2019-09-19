Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 20 сентября

В Амурской области 20 сентября ночью в северных и западных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в большинстве районов будет облачная погода с осадками: в основном это дождь, местами по северу дождь будет с мокрым снегом.

Ночью будет дуть юго-западный умеренный ветер. Температура составит от нуля до плюс 5, местами по северу будет до минус 8 градусов.

Днем будет дуть южный ветер с переходом на северо-западный и северный со скоростью 5-10 метров в секунду, с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура в дневные часы составит плюс 8…13 градусов, местами будет от нуля до плюс 5.

В Благовещенске ночью без осадков. Будет дуть южный и юго-западный ветер. Температура составит плюс 2…4. Днем ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Термометры покажут плюс 11…13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.