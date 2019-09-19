Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 3

Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 20 сентября

Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Амурской области на 20 сентября
Фото: amur.info

В Амурской области 20 сентября ночью в северных и западных районах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем в большинстве районов будет облачная погода с осадками: в основном это дождь, местами по северу дождь будет с мокрым снегом.

Ночью будет дуть юго-западный умеренный ветер. Температура составит от нуля до плюс 5, местами по северу будет до минус 8 градусов.

Днем будет дуть южный ветер с переходом на северо-западный и северный со скоростью 5-10 метров в секунду, с усилением до 13-18 метров в секунду. Температура в дневные часы составит плюс 8…13 градусов, местами будет от нуля до плюс 5.

В Благовещенске ночью без осадков. Будет дуть южный и юго-западный ветер. Температура составит плюс 2…4. Днем ожидается небольшой дождь. Будет дуть южный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Термометры покажут плюс 11…13 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 721

#погода

распечатать


Общество

Солнечный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 сентября
Общество

Ночные заморозки до –8 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 19 сентября
Общество

Дневной минус на севере: прогноз погоды в Амурской области на 18 сентября
Происшествия

Гололедица и сильный ветер: МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Амурской области

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Включите нам отопление.

    Лето давно закончилось.

    Дети болеют неподетски

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    не включайте. дома жара-дышать нечем.

    и горячую воду не давайте - температуры холодной хватает. чтобы помыться.

    всех недовольных крестьян жителей - во двор на публичную казнь порку.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь