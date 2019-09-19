В Белогорске пропал мужчина с татуировкой на виске

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили сведения о том, что в Белогорске пропал 36-летний Владимир Ефремов. Супруга мужчины Ольга по телефону подтвердила, что данная информация является актуальной.

Владимир Сергеевич 17 сентября вышел с работы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Есть особая примета: на виске – татуировка в виде стрельца.

Из одежды на Владимире были: синие джинсы, темно-синий свитер в белую полоску, синие туфли. Передвигается на автомобиле Toyota Allex.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 8-914-392-89-53 (жена Ольга).