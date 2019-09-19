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19сентября
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сегодня, 13:24 1

За нападение с ножом на посетителя бара благовещенец лишился свободы на два года

За нападение с ножом на посетителя бара благовещенец лишился свободы на два года
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, напавшего с ножом на посетителя бара. Происшествие случилось в октябре 2018 года в увеселительном заведении, расположенном по улице Артиллерийской. За совершенное преступление амурчанин проведет 2 года в колонии строгого режима.

Как сообщает сайт горсуда, на фоне ранее возникших неприязненных отношений к посетителям бара мужчина решил напасть на одного из них. Он ударил свою жертву ножом в кисть руки, а затем в плечевой сустав.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, наличие психического расстройства. Отягчающим наказание обстоятельством оказался рецидив преступлений.

В итоге за совершенное преступление ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев. При этом было отменено условно-досрочное освобождение по другому приговору от июля 2017 года. И по совокупности приговоров окончательно ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    55 минут назад

    Мало дали, надо больше.

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