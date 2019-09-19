Россияне с 1 октября будут уходить в отпуск по-новому

С 1 октября в России начнут действовать новые правила по уходу в отпуск. Каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске и на увольнение в электронном виде. Изменения также коснутся выплат отпускных. Нововведения зафиксированы в Трудовом кодексе РФ.

Сдавать заявление об отпуске и на увольнение теперь можно в электронном виде. Например, человек, находясь в отпуске, принимает решение расторгнуть контракт с работодателем. Тогда он может отправить руководству заявление об увольнении по почте в электронном виде, и в этом случае работодателю придется его принять.

Однако для подачи документов в электронном формате необходимо соблюсти ряд правил. Так, условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре с работодателем.

Кроме того, с 1 октября каждый работодатель обязан выплачивать отпускные за три рабочих дня. Если сотрудник экстренно ушел в отпуск, например, с завтрашнего дня, то он должен получить деньги в течение трех дней после того, как написал заявление.

Россияне должны писать заявление на отпуск в том случае, если они планируют отправиться на отдых вне установленного графика. Если же график отпусков уже составлен, то заявление писать не требуется, сообщает «Федеральное агентство новостей».