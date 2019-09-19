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19сентября
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сегодня, 13:03 0

«Амурский партизан» встретил красноярских телочек

«Амурский партизан» встретил красноярских телочек
Фото: pixabay.com

Одно из хозяйств Амурской области пополнилось новым поголовьем скота. 61 нетель привезли в регион из племенного репродуктора Красноярского края.

Буренок встретили в ООО «Амурский партизан» Тамбовского района. Коровы нужны для наращивания объемов производства молока, а также для укомплектования действующих молочных комплексов Приамурья, пишет пресс-служба правительства региона.

Специалисты племенного отдела амурского управления ветеринарии в ходе плановых объездов подопечных хозяйств отметили рост поголовья племенного скота, расширение производства в репродукторах региона.

Всего в Амурской области девять предприятий имеют статус племенных репродукторов и одно – племенного завода. Из них восемь занимаются разведением КРС, одно хозяйство – «Амурский бройлер» – специализируется на курах мясного направления, еще одно («Партизан») профессионально разводит свиней породы крупная белая. На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 054 головы племенного КРС, 4 627 высокопородных свиней и свыше 1,2 миллиона кур.

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#животные #сельское хозяйство

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