В Белогорске военный ударил подчиненного кулаком по лицу

Белогорского военнослужащего оштрафовали на 40 тысяч рублей за превышение должностных обязанностей. Старшего прапорщика одной из белогорских войсковых наказали за то, что ударил своего подчиненного.

Происшествие случилось 25 мая текущего года, когда прапорщик увидел, что его подчиненный отказывается перенести имущество с одного места на другое и решил его наказать. В присутствии остальных военнослужащих он ударил его кулаком в лицо, причинив ему «физическую боль и нравственные страдания, унизив честь и достоинство».

Белогорский гарнизонный военный суд признал военного виновным в нанесении побоев и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Должность и звание прапорщик за собой сохранил, сообщает «ТВС-медиа» со ссылкой на следственный отдел СК РФ по Белогорскому гарнизону.