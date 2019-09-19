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19сентября
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сегодня, 13:10 3

В Белогорске военный ударил подчиненного кулаком по лицу

В Белогорске военный ударил подчиненного кулаком по лицу
Фото: pixabay.com

Белогорского военнослужащего оштрафовали на 40 тысяч рублей за превышение должностных обязанностей. Старшего прапорщика одной из белогорских войсковых наказали за то, что ударил своего подчиненного.

Происшествие случилось 25 мая текущего года, когда прапорщик увидел, что его подчиненный отказывается перенести имущество с одного места на другое и решил его наказать. В присутствии остальных военнослужащих он ударил его кулаком в лицо, причинив ему «физическую боль и нравственные страдания, унизив честь и достоинство».

Белогорский гарнизонный военный суд признал военного виновным в нанесении побоев и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Должность и звание прапорщик за собой сохранил, сообщает «ТВС-медиа» со ссылкой на следственный отдел СК РФ по Белогорскому гарнизону.

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#Белогорск #военные #происшествия #суды

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Лучше бы в должности его понизили,а потерпевшему повысили.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    срочник заехал бы на 2 года дизеля за такую дичь

  • medium

    medium
    16 минут назад

    А потом все удивляются, почему там военные жизнь самоубийством заканчивают...если такое творится и наказание всего лишь 40 тыщ.

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