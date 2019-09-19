В Приамурье строят первую в регионе автодорогу 2-й категории с бетонированными откосами (фото)

В Амурской области впервые строится автомобильная дорога 2-й технической категории с укреплением откосов монолитными железобетонными плитами. Трасса возводится в рамках единого проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем. Работы на объекте ведутся круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, откосы автомобильных дорог очень часто подвергаются размывам вследствие разрушающего действия стока по ним дождевых и талых вод. В рамках противопаводковых мероприятий проектировщиками решено выполнить укрепление откосов вдоль дороги монолитными железобетонными плитами. В работе генподрядчик АО «Асфальт» использует уникальную для региона спецтехнику – бетоноукладчик GOMACO, маневренный, технологичный, для перегрузки и распределения бетонной смеси. Бетоноукладчик заменяет три бригады рабочих.

«Процесс заключается в распределении бетона бетононасосом, после этого вальцом вращающимся мы производим затирку, уплотнение и финишную обработку самого бетона. За смену такая машина способна до тысячи квадратных метров бетонного покрытия делать», – рассказал прораб на участке бетонирования откосов Александр Меньшиков.

Выполнение работ по строительству дороги в целом составляет 85 %, закончены основные объемы на мостовых сооружениях, на завершающей стадии укладка асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день строители укрепляют откосы монолитными железобетонными плитами, готовность – 88 %. По нормативным требованиям к автомобильным дорогам 2-й категории на всей протяженности трассы устанавливаются локально-очистные сооружения.

«Дождь проходит, вода попадает в лотки, лотки на протяженности всего участка. С них вода стекает в несколько ЛОСов – локально-очистных сооружений. Три резервуара закопаны. Первый идет для очистки от крупных обломочных остатков, второй - нефтеулавливатель, третий фильтр очищает воду, и после чего по водосбросу в окружающую среду уходит уже очищенная», – рассказал прораб участка Юрий Кочнев.

Подъезд к международному мосту имеет капитальный тип покрытия, с усилением слоев дорожной одежды, рассчитанный на все виды транспортных нагрузок, всех категорий автомобильного транспорта. Ширина насыпи – 15,5 метра, высота насыпи – до 6 метров, ширина проезжей части – 12,5 метра. Также подъезды включают в себя пять мостовых объектов: три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий.

Работы по строительству мостового перехода и подъездных путей ведутся в соответствии с графиком строительства. По контрактным обязательствам завершение строительных работ запланировано в декабре 2019 года.

Фото: amurobl.ru