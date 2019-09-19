Мосгорсуд рассмотрит апелляцию по делу Павла Устинова 23 сентября

Фото: www.instagram.com/ustinovpaul

В понедельник, 23 сентября, Московский городской суд проверит законность приговора в отношении Павла Устинова. Актера осудили за то, что при его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо. Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

В пятницу, 20 сентября адвокат Устинова планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Павла.

«Это будет первый мой шаг в качестве защитника Павла. Мы будем настаивать на освобождении его из-под стражи и изменении меры пресечения», – сообщил «Интерфаксу» адвокат Устинова.

Как сообщало Амур.инфо, Тверской суд Москвы 16 сентября признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По официальной версии следствия, актер сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Прокурор требовал для актера шесть лет колонии.

При этом на многочисленных видео, снятых момент задержания видно, что четверо правоохранителей в масках направляются к молодому человеку, который спокойно стоит на месте с телефоном в руках. Он пытается увернуться и убежать, но его догоняют, сбивают с ног и бьют дубинкой.

Сам актер утверждает, что в акции протеста не участвовал и был задержан, когда ждал друга. В соцсетях идет масштабная акция в поддержку осужденного мужчины. В его защиту выступают многие известные артисты, общественники и журналисты.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что обратится к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой по поводу дела актера Павла Устинова.

«Все дело Устинова нуждается в пересмотре и внимательном вмешательстве прокуратуры и омбудсмена. Я в четверг в 17:00 записалась на прием к Москальковой, и эта тема там будет обсуждаться и надеюсь, что она подключится», – сказала омбудсмен на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами.