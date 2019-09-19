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19сентября
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сегодня, 12:39 0

В помещении, где занимаются благовещенские школьники, устранили почти все озвученные проблемы

В помещении, где занимаются благовещенские школьники, устранили почти все озвученные проблемы

Во второй школе, где родители были не довольны условиями, в которых занимаются их дети, устранили почти замечания. Об этом рассказала мама одной из шестиклассниц.

Как сообщало Амур.инфо, из-за нехватки мест в основном здании школы, учащимся двух седьмых и двух шестых классов в новом учебном году предоставили помещения в стоящем рядом здании бывшего УПК. Родителям шестиклассников не понравилось, что их класс выглядят неухоженными, в окнах они обнаружили дыры, а местами стекла были заклеены скотчем. Также, по словам родителей, окна не открывались изнутри, а снаружи на них установлены решетки, что, по их мнению, не соответствует технике безопасности.

В управлении образования города комментировали, что ремонт в предоставленных кабинетах проводился в 2018 году. Но так как здание является архитектурным памятником, замену окон возможно осуществить только по согласованию с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Амурской области. Сообщалось, что уже проводится работа «по созданию комфортных условий для обучающихся 6-х и 7-х классов, занимающихся на первом этаже здания по адресу: улица Лазо, 41».

После публикации в редакцию обратились родители и рассказали, что почти все замечания, которые они озвучили, устранены: на окнах установили гардины и повесили шторы, сделали розетки.

«Окна обещали поменять к понедельнику», – радостно поделилась одна из мам.

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#дети #школа

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