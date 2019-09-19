Первый канал устроит встречу Максима Абрамова с теми, кто ему помогал в Амурской области (видео)

Людей, участвовавших в судьбе уроженца Амурской области Максима Абрамова, приглашают принять участие в программе Первого канала «Пусть говорят». В эфире планируют устроить встречу мальчика с теми, кто помог ему выжить и обрести новую семью восемь лет назад.

Максим родился в селе Солнечное Ивановского района. Когда мальчику было полтора года, его мать оставила его одного в кроватке. Туда упал обогреватель, начался пожар. Малыш получил тяжелейшие ожоги, в результате чего лишился обеих ног. О страшной трагедии маленького мальчика, проходившего сложное и болезненное лечение в больнице, рассказал блоггер Амур.инфо Андрей Есипенко. Он обратился к людям с просьбой о помощи малышу.

Эта история прогремела на всю страну.

Судьба мальчика устроилась – его приняла семья из Санкт-Петербурга, которая окружила его любовью и заботой. Максим становился героем телепрограмм программ, недавно о нем написал журналист Юрий Дудь.

Редакторы программы «Пусть говорят» планируют устроить встречу Максима с теми, кто первыми откликнулся на беду ребенка в Амурской области. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказал Андрей Есипенко, с подачи которого люди узнали о трагедии, случившейся в селе Ивановка. Тогда, в 2011 году, Андрей занимался решением вопросов по лечению ребенка, организации работы волонтеров и сбору средств.

«Представители Первого канала, редактор программы "Пусть говорят", вышли с предложением снять программу о судьбе Максима Абрамова. Чтобы мы – все те, кто помогал и принимал участие в судьбе мальчика, – выехали в Москву и встретились с Максимом», – рассказал Андрей Есипенко.

«Идея замечательная, но на сегодняшний день, к сожалению, многие участники тех событий покинули Амурскую область. Уехали многие из тех, кто был рядом с Максимом, помогал в лечении и поиске семьи – Виктор Марценко, Елена Выдрова, Наталья Пугачева, Настя Сердюк, протоиерей Сергий. Поэтому меня попросили, чтобы я связался с ними и обсудил возможность их участие в программе», – объяснил Андрей.

При этом сам Андрей не планирует участвовать в программе. «У Максима новая семья, это их семейное дело и мы вряд ли имеем право вторгаться и выносить это на общественное обсуждение. Хочется, чтобы мальчик жил спокойно и забыл то, что с ним произошло. Мы, когда оказались с ним рядом, делали свое дело. Это нормально – помогать тому, кому сейчас плохо. Не вижу в этом ничего героического, о чем стоило бы говорить. Остальные участники – каждый из них примет решение за себя. Беда малыша объединила много хороших и порядочных людей. Мы поддерживаем хорошие отношения и сих пор продолжаем практику добрых дел», – пояснил Андрей.

По его словам, запись программы, на которой Максим Абрамов встретится с теми, кто ему помогал, планируется на ближайшие дни.

Как сообщало Амур.инфо, биологическая мать ребенка Галина Абрамова была лишена родительских прав. В июле 2011 года дали три года за неисполнение родительских обязанностей. Женщина освободилась в декабре 2012-го, выйдя условно-досрочно за хорошее поведение. Через год в Ивановской районной больнице она родила сына. Семья стояла на контроле у сельской администрации как неблагополучная.