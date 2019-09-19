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19сентября
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сегодня, 11:39 1

Кредитный кооператив «Сибирский Сберегательный Союз Регионов» хотят признать банкротом

В Арбитражный суд Амурской области поступило заявление от амурского отделения Дальневосточного главного управления Центробанка РФ о признании банкротом кредитного потребительского кооператива «Сибирский Сберегательный Союз Регионов». Финансовая организация задолжала по исполнительным производствам более 17 миллионов рублей.

Как следует из заявления, по состоянию на 12 сентября 2019 года, согласно информации официального сайта Федеральной службы судебных приставов России, в отношении КПК «Сибирский Сберегательный Союз Регионов» на основании исполнительных листов возбуждены исполнительные производства. Общая сумма составляет 17 543 850, 24 рубля. Из них задолженность по 20 исполнительным производствам на сумму 17 220 349, 87 рубля не погашена в течение 14 дней с даты вступления в законную силу решений суда.

В связи с этим уполномоченным должностным лицом банка принято решение обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании КПК «Сибирский Сберегательный Союз Регионов» несостоятельным, то есть банкротом.

Как сообщалось ранее, ранее в Арбитражный суд Амурской области поступили заявления о признании несостоятельным КПК «Советский Сберегательный Союз Регионов».

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#закон #суды #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 минуты назад

    Сразу понятно было, что КПК - это финансовые пирамиды!

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