В Зее около гаражей бродил медведь (видео)

Фото: Скриншот видео

Житель города Зеи обнаружил рядом с гаражным массивом медвежьи следы. Находку амурчанин запечатлел на видео, где сравнил отпечатки лап животного с размером своей ладони. Следы оказались небольшие. Они, по предположению амурчанина, принадлежат медведю-пестуну.

«18 сентября, город Зея, Светлый, 86. В районе гаражей ходил медведь, сегодня, может быть, вчера. Вот они следы, вот моя рука (сравнивает следы животного с размером кисти). Маленький, пестун, походу», – комментирует автор видео за кадром.

В амурском охотуправлении Амур.инфо сообщили, что специалисты уже выехали на место, где были найдены медвежьи следы, и обследовали территорию. По версии охотоведа Зейского района Ивана Шматкова, молодой 2-летний медведь вышел из леса из-за любопытства.

«Он прошелся в одном месте и ушел. Не обязательно, что он завтра появится или когда-нибудь еще. Они обычно из-за любопытства идут на помойки, на свалки. Говорить, что они из-за голода выходят, неправильно. В этом году ягоды много, кормовая база хорошая, так что они сытые. Если люди вдруг увидят медведя, который вышел в населенный пункт, не нужно к нему подходить, не нужно провоцировать. Это дикий зверь, что у него на уме, не известно», – рассказал Иван Петрович.

Он отметил, что в этом году это первый медведь, который вышел из леса в населенный пункт в Зейском районе.