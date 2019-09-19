Соцсети: председателем Благовещенской городской Думы может стать единоросс Елена Евглевская

Ожидается, что в четверг, 19 сентября, в Благовещенске пройдет установочное заседание городской Думы седьмого созыва. Депутатам предстоит выбрать председателя. И в социальных сетях сейчас обсуждается одна из вероятных кандидатур.

По информации амурского паблика amurskiikrot, представители «Единой России» выдвинут на должность председателя Думы Елену Евглевскую.

«"Единая Россия" выдвинет на пост председателя Думы Елену Евглевскую, директора 6 лицея областного центра. С учетом того, что 25 из 30 мандатов на выборах в ЕДГ 8 сентября получила ЕР, вопрос с руководителем благовещенского городского представительного органа власти можно считать закрытым», – говорится в паблике.

На момент публикации, сама Елена Игоревна была недоступна для комментариев. В прежнем составе Думы председателем был единоросс Степан Попов, который также вошел в Думу нового созыва.

Как сообщало Амур.инфо, 8 сентября, в единый день голосования в Благовещенскую городскую Думу в большинстве округов победу праздновали представители партии «Единая Россия». Они получили 25 мандатов из 30. Еще два мандата у коммунистов, и по одному у справедливороссов, представителя ЛДПР и самовыдвиженца.