Соцсети: председателем Благовещенской городской Думы может стать единоросс Елена Евглевская
Ожидается, что в четверг, 19 сентября, в Благовещенске пройдет установочное заседание городской Думы седьмого созыва. Депутатам предстоит выбрать председателя. И в социальных сетях сейчас обсуждается одна из вероятных кандидатур.
По информации амурского паблика amurskiikrot, представители «Единой России» выдвинут на должность председателя Думы Елену Евглевскую.
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⚡️Завтра, 19 сентября состоится первое заседание Благовещенской городской Думы седьмого созыва. По информации @amurkrot, "Единая Россия" выдвинет на пост председателя Думы Елену Евглевскую, директора 6 лицея областного центра. С учетом того, что 25 из 30 мандатов на выборах в ЕДГ 8 сентября получила ЕР, вопрос с руководителем благовещенского городского представительного органа власти можно считать закрытым
«"Единая Россия" выдвинет на пост председателя Думы Елену Евглевскую, директора 6 лицея областного центра. С учетом того, что 25 из 30 мандатов на выборах в ЕДГ 8 сентября получила ЕР, вопрос с руководителем благовещенского городского представительного органа власти можно считать закрытым», – говорится в паблике.
На момент публикации, сама Елена Игоревна была недоступна для комментариев. В прежнем составе Думы председателем был единоросс Степан Попов, который также вошел в Думу нового созыва.
Как сообщало Амур.инфо, 8 сентября, в единый день голосования в Благовещенскую городскую Думу в большинстве округов победу праздновали представители партии «Единая Россия». Они получили 25 мандатов из 30. Еще два мандата у коммунистов, и по одному у справедливороссов, представителя ЛДПР и самовыдвиженца.
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