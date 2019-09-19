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19сентября
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сегодня, 11:15 2

Соцсети: председателем Благовещенской городской Думы может стать единоросс Елена Евглевская

Соцсети: председателем Благовещенской городской Думы может стать единоросс Елена Евглевская
Фото: 2x2.su

Ожидается, что в четверг, 19 сентября, в Благовещенске пройдет установочное заседание городской Думы седьмого созыва. Депутатам предстоит выбрать председателя. И в социальных сетях сейчас обсуждается одна из вероятных кандидатур.

По информации амурского паблика amurskiikrot, представители «Единой России» выдвинут на должность председателя Думы Елену Евглевскую.

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⚡️Завтра, 19 сентября состоится первое заседание Благовещенской городской Думы седьмого созыва. По информации @amurkrot, "Единая Россия" выдвинет на пост председателя Думы Елену Евглевскую, директора 6 лицея областного центра. С учетом того, что 25 из 30 мандатов на выборах в ЕДГ 8 сентября получила ЕР, вопрос с руководителем благовещенского городского представительного органа власти можно считать закрытым

Публикация от Амурский крот (@amurskiikrot)

«"Единая Россия" выдвинет на пост председателя Думы Елену Евглевскую, директора 6 лицея областного центра. С учетом того, что 25 из 30 мандатов на выборах в ЕДГ 8 сентября получила ЕР, вопрос с руководителем благовещенского городского представительного органа власти можно считать закрытым», – говорится в паблике.

На момент публикации, сама Елена Игоревна была недоступна для комментариев. В прежнем составе Думы председателем был единоросс Степан Попов, который также вошел в Думу нового созыва.

Как сообщало Амур.инфо, 8 сентября, в единый день голосования в Благовещенскую городскую Думу в большинстве округов победу праздновали представители партии «Единая Россия». Они получили 25 мандатов из 30. Еще два мандата у коммунистов, и по одному у справедливороссов, представителя ЛДПР и самовыдвиженца.

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#выборы #гордума

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Комментарии
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  • Эхнатон

    Эхнатон
    20 минут назад

    председатель конфетной Думы

  • Эхнатон

    Эхнатон
    6 минут назад

    уважения к думе-НОЛЬ

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