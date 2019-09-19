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19сентября
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сегодня, 10:58 0

В конце сентября все расскажем: минтранс представит меры поддержки летающих в ДФО авиакомпаний

В конце сентября все расскажем: минтранс представит меры поддержки летающих в ДФО авиакомпаний
Фото: iz.ru

Минтранс РФ в конце сентября представит меры поддержки авиакомпаний, которые летают на Дальний Восток. Об этом сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих. «В конце сентября все расскажем», – сказал Дитрих, отвечая на вопрос, подготовлены ли уже варианты преференций для авиакомпаний, который летают в регион, помимо выгодных маршрутов.

5 сентября президент России Владимир Путин предложил предоставлять авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.

Вице-премьер Максим Акимов ранее сообщил в интервью ТАСС, что правительство в течение 2020 года представит перспективную модель развития региональных авиаперевозок. По словам Акимова, при создании модели правительство и профильные ведомства будут опираться в первую очередь на поручение президента по комбинированию в рамках одной авиакомпании субсидируемых и высокодоходных направлений.

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#Дальний Восток #транспорт

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