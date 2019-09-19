Свободненские пожарные спасли мужчину

В Свободном пожарные спасли мужчину, находившегося в горевшем доме. Это произошло в среду, 18 сентября, во второй половине дня.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области, информация о пожаре в частном жилом доме поступило в 15:07. Уже через четыре минуты огнеборцы Свободненского гарнизона прибыли на место происшествия. При проведении разведки сотрудники звена газодымозащитной службы обнаружили и спасли мужчину 1967 года рождения. В течение четырех минут открытое горение ликвидировали. Дом поврежден огнем изнутри по всей площади, уничтожены вещи на площади около пяти квадратных метров. Причины и виновник пожаров устанавливаются.