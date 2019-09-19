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19сентября
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сегодня, 10:41 0

Житель Чигирей пытался на попутках привезти из Владивостока наркотики

Житель Чигирей пытался на попутках привезти из Владивостока наркотики
Фото: pixabay.com

Бурейский районный суд рассмотрит уголовное дело, в котором жителя Чигирей Благовещенского района обвиняют в приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере. Мужчина поймали, когда он пытался перевезти наркотики из Владивостока в Чигири на попутном транспорте.

По версии следствия, ранее судимый амурчанин приобрел в Приморском крае наркотическое средство – производное N – метилэфедрона (PVP) общим весом 106,84 грамма. Наркотик мужчина хранил при себе для личного потребления.

Амурчанина задержали на территории Бурейского района сотрудники УФСБ России по Амурской области. Наркотики у него изъяли. Амурчанин может лишиться свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового, сообщает амурская прокуратура.

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#закон #происшествия

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