Эдуард Хасаншин не прошел в кандидаты на должность министра здравоохранения Амурской области

Лучшими комиссией признаны программы семерых кандидатов – Евгения Калинова (главный врач НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында ОАО “РЖД”»), Сергея Коросташовца (заместитель начальника управления Росгвардии по Амурской области), Евгении Жарновниковой (исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области), Дмитрия Смолина (заместитель начальника части, врач ФКУЗ «МСЧ МВД России по Амурской области»), Алексея Витера (главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови»).

«Они представили свои стратегии развития отрасли. По итогам обсуждения каждой из них сформирован перечень кандидатов, который представили губернатору Приамурья для принятия окончательного решения. «Комиссия по отбору кандидатов свою задачу выполнила. Из тех, кто изъявил желание принять участие в общественном конкурсе, мы выбрали самых достойных», – отметил председатель комиссии Александр Платонов.

Он также пояснил, что после назначения министра кандидатуры всех участников общественного отбора в дальнейшем будут в приоритете рассматриваться при назначении на различные руководящие должности в системе здравоохранения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отборе участвовал известный нейрохирург Эдуард Хасаншин. Он работал главным врачом нейрохирургического отделения Амурской областной клинической больницы. В 2017 году Эдуард Минорович переехал из Приамурья в Калининград, где стал заведующим отделением нейрохирургии Калининградской областной клинической больницы.