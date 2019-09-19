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19сентября
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Эдуард Хасаншин не прошел в кандидаты на должность министра здравоохранения Амурской области

Эдуард Хасаншин не прошел в кандидаты на должность министра здравоохранения Амурской области

Министерство здравоохранения Амурской области опубликовало информацию о результатах работы комиссии по общественному отбору кандидатов на должность министра здравоохранения. Как сообщало ИА «Амур.инфо», выбрали пять претендентов. В четверг, 19 сентября, были озвучены их имена.

Лучшими комиссией признаны программы семерых кандидатов – Евгения Калинова (главный врач НУЗ «Отделенческая больница на станции Тында ОАО “РЖД”»), Сергея Коросташовца (заместитель начальника управления Росгвардии по Амурской области), Евгении Жарновниковой (исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области), Дмитрия Смолина (заместитель начальника части, врач ФКУЗ «МСЧ МВД России по Амурской области»), Алексея Витера (главный врач ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови»).

«Они представили свои стратегии развития отрасли. По итогам обсуждения каждой из них сформирован перечень кандидатов, который представили губернатору Приамурья для принятия окончательного решения. «Комиссия по отбору кандидатов свою задачу выполнила. Из тех, кто изъявил желание принять участие в общественном конкурсе, мы выбрали самых достойных», – отметил председатель комиссии Александр Платонов.

Он также пояснил, что после назначения министра кандидатуры всех участников общественного отбора в дальнейшем будут в приоритете рассматриваться при назначении на различные руководящие должности в системе здравоохранения.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отборе участвовал известный нейрохирург Эдуард Хасаншин. Он работал главным врачом нейрохирургического отделения Амурской областной клинической больницы. В 2017 году Эдуард Минорович переехал из Приамурья в Калининград, где стал заведующим отделением нейрохирургии Калининградской областной клинической больницы.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Оценка идет не по качествам.

    А от умения отмывать бюджетные деньги и делиться ими! Честных и хороших людей туда никогда не пустят!

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Вряд ли Хасаншина можно назвать честным и хорошим человеком.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "В 2017 году Эдуард Минорович переехал из Приамурья в Калининград, где стал заведующим отделением нейрохирургии Калининградской областной клинической больницы." - а был бы Мажоровичем, прошел бы

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Только не Витера!

    Пусть сначала на своей станции порядок наведёт!

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    43 минуты назад

    Из тех, кто изъявил желание принять участие в общественном конкурсе, мы выбрали самых достойных», – отметил председатель комиссии Александр Платонов.

    Достойных чего? Сам-то верит в то, что говорит?

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