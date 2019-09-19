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19сентября
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сегодня, 10:24 4

На конкурсе «Мистер Белогорск» выберут лучшего мужчину

На конкурсе «Мистер Белогорск» выберут лучшего мужчину
Фото: crimea.vgorode.ua

В Белогорске представители мужского пола смогут побороться за звание «Мистер Белогорск». Конкурс пройдет с 13 октября по 2 ноября. Конкурсантам предстоит показать свои интеллектуальные, творческие и физические способности, а также поучаствовать в креативном дефиле «Все грани мужчины».

Конкурс организует Дом культуры микрорайона Амурсельмаш. «Конкурс пройдет в три тура. Первый, отборочный, тур состоится 13 октября в 14:00 в школе искусств. В нем участники презентуют визитную карточку "Я – Мистер Белогорск", продемонстрируют свои интеллектуальные и творческие возможности. По наибольшему количеству набранных баллов во второй, финальный, тур перейдут семь конкурсантов. Финал пройдет 2 ноября в 18:00 в Детской школе искусств. Претенденты в победители выступят перед жюри с визитной карточкой "Я и мой тотем", поучаствуют в креативном дефиле «Все грани мужчины» (в подготовленных заранее нарядах). Также, участники конкурса ответят на заранее подготовленные вопросы в интеллектуальном конкурсе и пройдут спортивное испытание "Спорт мен". Творческое испытание также состоится. Оно может быть представлено в любом жанре: вокал, хореография, актерское мастерство, цирковой номер, оригинальный жанр, исполнение стихотворения, прозы, импровизация, активизация зала, видео, игра на музыкальном инструменте», – говорит директор ДК «Амурсельмаш» Маргарита Терещенко.

Конкурс заочный. По согласованию с конкурсантами в определенный день оргкомитетом проводится спортивное испытание участников. В день проведения финала на экране транслируется видеоролик, и оглашаются результаты конкурса. По его итогам участники получат соответствующие места, титулы, дипломы и ценные призы.

Заявки на участие принимаются до 12 октября по адресам: улица Ленина, 28, управление культуры, кабинет 103 (телефон 2-32-93) и переулок Летний, 21, МАУ ДК «Амурсельмаш» (телефон 5-72-71), сообщает администрация Белогорска.

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#администрация Белогорска #жизнь

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Комментарии
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  • Ректалаш

    Ректалаш
    1 час назад

    зачем?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    57 минут назад

    Милюков победит))) однозначно!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    49 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Милюков победит))) однозначно!!!



    Ачо не его вечный противник? )



  • Ректалаш

    Ректалаш
    45 минут назад

    никого вечных не бывает-это жиза

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