На конкурсе «Мистер Белогорск» выберут лучшего мужчину

В Белогорске представители мужского пола смогут побороться за звание «Мистер Белогорск». Конкурс пройдет с 13 октября по 2 ноября. Конкурсантам предстоит показать свои интеллектуальные, творческие и физические способности, а также поучаствовать в креативном дефиле «Все грани мужчины».

Конкурс организует Дом культуры микрорайона Амурсельмаш. «Конкурс пройдет в три тура. Первый, отборочный, тур состоится 13 октября в 14:00 в школе искусств. В нем участники презентуют визитную карточку "Я – Мистер Белогорск", продемонстрируют свои интеллектуальные и творческие возможности. По наибольшему количеству набранных баллов во второй, финальный, тур перейдут семь конкурсантов. Финал пройдет 2 ноября в 18:00 в Детской школе искусств. Претенденты в победители выступят перед жюри с визитной карточкой "Я и мой тотем", поучаствуют в креативном дефиле «Все грани мужчины» (в подготовленных заранее нарядах). Также, участники конкурса ответят на заранее подготовленные вопросы в интеллектуальном конкурсе и пройдут спортивное испытание "Спорт мен". Творческое испытание также состоится. Оно может быть представлено в любом жанре: вокал, хореография, актерское мастерство, цирковой номер, оригинальный жанр, исполнение стихотворения, прозы, импровизация, активизация зала, видео, игра на музыкальном инструменте», – говорит директор ДК «Амурсельмаш» Маргарита Терещенко.

Конкурс заочный. По согласованию с конкурсантами в определенный день оргкомитетом проводится спортивное испытание участников. В день проведения финала на экране транслируется видеоролик, и оглашаются результаты конкурса. По его итогам участники получат соответствующие места, титулы, дипломы и ценные призы.

Заявки на участие принимаются до 12 октября по адресам: улица Ленина, 28, управление культуры, кабинет 103 (телефон 2-32-93) и переулок Летний, 21, МАУ ДК «Амурсельмаш» (телефон 5-72-71), сообщает администрация Белогорска.