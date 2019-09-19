Беременная невеста умерла за несколько минут до свадьбы

В Бразилии невеста ехала на собственную свадьбу и умерла, не дойдя до алтаря. Девушка была на шестом месяце беременности.

30-летняя медсестра Джессика ехала на машине вместе с родителями на свою свадьбу. Когда девушка подъезжала к церкви, ей резко стало плохо. Сначала она пожаловалась на боль в шее и сильное головокружение, а после потеряла сознание. Родители девушки, которые ехали вместе с ней, посчитали, что она просто перенервничала.

У алтаря Джессику ждал ее жених Флавио Гонсалвез. Когда лимузин подъехал, из него выбежал отец невесты и молил о помощи. Жених подбежал к машине и начал оказывать первую помощь невесте. Девушка пришла в себя, но жаловалась на слабость и сильные боли в спине. Гости вызвали скорую, и невесту доставили в роддом.

Врачи провели обследование девушки и выяснили, что у беременной случился инсульт из-за преэклампсии (осложнения при беременности – Прим.ред). У девушки началось внутреннее кровотечение, и тогда хирургам пришлось удалить матку. Учитывая сложность случая, врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти 29-недельного ребенка. На свет появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Ее назвали Софией. Молодая мать скончалась сразу после операции.

Родные Гуедес утверждают, что женщина наблюдалась у врача, была здорова, физически активна и хорошо питалась.

Гонсалвез остался отцом-одиночкой. Его дочь поместили в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Для того, чтобы сохранить жизнь, ее оставили в отделении интенсивной терапии. Там она проведет еще несколько месяцев, сообщает «Лента.ру».

Молодой отец не верит в случившееся. Его коллеги всячески поддерживают его и собрали ему 100 тысяч реалов (около 1,5 миллиона рублей) на покрытие медицинских расходов.