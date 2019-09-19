«Книжная осень»: литературный СЛЭМ, книжная ярмарка, встречи с писателями

С 22 по 25 сентября впервые в Благовещенске пройдет литературный фестиваль «Книжная осень», а с 29 октября по 1 ноября состоится открытый профессиональный конвент «Погружение». Гостями мероприятий станут московские писатели и специалисты библиотечного дела.

Прологом к основным мероприятиям «Книжной осени» станет первая книжная ярмарка-фестиваль «Набережная Амура. Граница с Китаем», которая состоится 22 сентября на набережной реки Амур в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной». Свои книги представят дальневосточные авторы. На сегодняшний день подано 15 заявок от амурских писателей. Почти 50 произведений привезут на ярмарку хабаровчане. Журналист Валентина Кобзарь презентует на набережной свою неизданную пока книгу с рабочим названием «Благовещенск в начале XX века». На ярмарку она принесет рукописный текст, написанный пером, который можно будет приобрести.

Символично, что пролог книжной ярмарки совпал с последним днем фестиваля «Амурская осень». Звездные гости фестиваля поддержат участников книжной ярмарки и выступят 22 сентября в 13 часов у ротонды.

Запланированы встречи и телемосты с известными писателями.

В рамках профессионального конвента «Погружение» состоится презентация первой в Амурской области модельной библиотеки, которая откроется на базе молодежной библиотеки им. А.П. Чехова (ул. Комсомольская, 3). Также в рамках конвента запланировано обучение библиотекарей новым формам и методам работы в библиотечном пространстве.

Все мероприятия конвента пройдут на базе молодежной библиотеки им. А.П. Чехова. Регистрация на конвент открыта на сайте Муниципальной информационной библиотечной системы города Благовещенска: www.biblioblag.ru, вкладка «Конвент «Погружение».

Подробнее о мероприятиях - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.