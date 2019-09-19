По факту ДТП в поселке благовещенского аэропорта возбуждено уголовное дело

Наезд на пешехода произошел в среду, 18 сентября, около 13 часов. Предварительно установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину 1952 года рождения. Как отмечают в полиции, он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшего на скорой увезли в больницу. Позже от полученных травм мужчина скончался.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».