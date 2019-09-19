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19сентября
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сегодня, 10:10 1

По факту ДТП в поселке благовещенского аэропорта возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в поселке благовещенского аэропорта возбуждено уголовное дело

После гибели пешехода в поселке аэропорта Благовещенска возбуждено уголовное дело. Как сообщало ИА «Амур.инфо», водитель автомобиля сбил человека, переходившего дорогу. Пострадавший погиб.

Наезд на пешехода произошел в среду, 18 сентября, около 13 часов. Предварительно установлено, что водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину 1952 года рождения. Как отмечают в полиции, он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшего на скорой увезли в больницу. Позже от полученных травм мужчина скончался.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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#ДТП #закон

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 минуты назад

    Благовещенск от смертей спасет только повсеместная установка лежачих полицейских, на каждом перекрестке! И установка камер с автоматическим штрафованием!

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